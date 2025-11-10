Trener koji je u Dinamu proveo osam godina upravo dobio otkaz

Bivši trener Dinama i Maribora Damir Krznar dobio je otkaz u mađarskom Újpestu. Krznar, koji je Dinamo vodio u 51 navratu, s Modrima je osvojio šest naslova prvaka, uključujući i jedan kao glavni trener.

Taj naslov stigao je u sezoni 2020./21., kada je Krznar preuzeo momčad nakon što su Zoran Mamić i njegov brat Zdravko osuđeni zbog izvlačenja oko 116 milijuna kuna iz Dinama te nanošenja štete državnom proračunu od 12,2 milijuna kuna. Tada su braća Mamić pobjegla u Bosnu i Hercegovinu, gdje se i danas skrivaju od hrvatskog pravosuđa, a klupu Modrih prepustili su Damiru Krznaru. Krznar je u svom trenerskom debiju dočekao Tottenham u uzvratnoj utakmici osmine finala Europske lige. Budući da su Plavi u prvoj utakmici izgubili 2:0, rijetko tko je vjerovao da mogu napraviti čudo, no uslijedila je jedna od najljepših noći u Dinamovoj povijesti. Hat-trick Mislava Oršića i nekoliko fenomenalnih obrana Dominika Livakovića donijeli su Plavima pobjedu, a Joseu Mourinhu, tadašnjem treneru Tottenhama – otkaz. Krznar je nakon toga osvojio HNL s osam bodova prednosti ispred Nenada Bjelice i njegova Osijeka, a u Kupu je slavio 6:3 protiv Istre. U sezonu 2021./22. krenuo je klimavo – porazom protiv Slaven Belupa na otvaranju i ispadanjem iz kvalifikacija za Ligu prvaka od Sheriffa. Otkaz je dobio malo prije zimske pauze, nakon ispadanja iz Kupa od Rijeke, ostavivši Dinamo na drugom mjestu u HNL-u. Na klupi ga je zamijenio Željko Kopić.

Nakon toga, Krznar je ostao u Dinamu kao trener druge momčadi, da bi početkom sezone 2022./23. preuzeo Maribor. Tamo se zadržao jednu sezonu, osvojivši treće mjesto i stigavši do finala Kupa, što je bilo dovoljno da dobije posao u Celju, koje je ostalo bez trenera nakon odlaska Alberta Riere u Bordeaux. Krznar je s Celjem osvojio naslov prvaka, no to nije bilo dovoljno te je dobio otkaz, a klub je ponovno vratio Rieru na klupu. To je Krznaru otvorilo mogućnost za novi angažman, pa se zajedno s bivšim kapetanom Modrih Arijanom Ademijem pridružio Franu Brodiću u Újpestu. Ondje je u 17 utakmica ostvario četiri pobjede, šest remija i sedam poraza, što je bilo nedovoljno – te se sada ponovno našao na tržištu.

