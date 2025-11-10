FREEMAIL
PITAMO VAS /

Kovačević ili netko drugi? Tko bi trebao biti sljedeći trener Dinama?

Kovačević ili netko drugi? Tko bi trebao biti sljedeći trener Dinama?
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Svojeg favorita izaberite u anketi

10.11.2025.
10:55
Sportski.net
Goran Stanzl/pixsell
Dinamo trese kriza. Zagreb se ovih dana smrzava na minus 4, a niz slabih i neuvjerljivih predstava sada već traje mjesec dana. Pritisak javnosti je sve jači, a informacije iz kluba uglavnom su negativne.

Zvonimir Boban odlučit će o sudbini Marija Kovačevića. Iako posljednje informacije govore kako će Kovačević ostati i kako mu Boban želi dati još vremena, mi vas u našoj anketi pitamo koga biste vi voljeli vidjeti na poziciji trenera Dinama. Možete glasati i za ostanak Kovačevića, a tu je još 15, što realnih, što nerealnih opcija. 

Slušamo vas!

Tko bi trebao biti sljedeći trener Dinama?

DinamoMario KovačevićZvonimir Boban
