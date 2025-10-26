Još iznenađenja u najbolji ligi svijeta. Pogled na tablicu iziskuje čuđenje

Nogometaši Arsenala minimalnom 1-0 domaćom pobjedom protiv Crystal Palacea stvorili su četiri boda prednosti pred najbližim pratiteljima nakon 9. kola engleskog prvenstva. Jedini gol na utakmici zabio je bivši igrač Crystal Palacea Eze u 39. minuti.

Arsenal sada ima 22 boda, četiri više od drugog Bournemoutha koji je s 2-0 svladao Nottingham Forest, odnosno pet više od trećeg Sunderlanda. Borna Sosa ušao je u igru za Crystal Palace u prvoj minuti nadoknade, njegov je sastav sada 10. na ljestvici s 13 bodova. Joško Gvardiol odigrao je čitav susret za Manchester City, dok je Mateo Kovačić ostao na klupi u 0-1 porazu na gostovanju kod Aston Ville. Strijelci su bio Cash u 19. minuti i Haaland u 90., no pogodak norvežana je poništen radi zaleđa. City je četvrti na ljestvici sa 16 bodova, koliko ima i njegov gradski rival United na petom mjestu, dok je Aston Villa sedma sa 15 bodova, koliko ima i šesti branitelj naslova Liverpool.

Bournemouth je svoj odličan ulazak u sezonu produžio uspjehom protiv Nottingham Foresta do kojega je stigao pogotkom Taverniera (25) izravno iz kornera te golom Kroupija (40) dok je Burnley pobjedom nastavio agoniju Wolvesa kojima ozbiljno prijeti relegacija, ali i potencijalno rušenje Derbyjeva negativnog rekorda budući da nakon devet kola imaju samo dva osvojena boda. Ovim se rezultatima nastavio trend od jučer te sada poredak na tablici izgleda nevjerojatno.Dok su prethodne dvije sezone novopečeni premierligaši bili u borbi za opstanak u ovoj igraju puno bolje. Najgori je Burnley koji je "samo" pet bodova iznad zone relegacije s 10 bodova, bod više ima Leeds, dok je Sunderland na nevjerojatnom trećem mjestu. Veliko iznenađenje je i Bournemouth - klub nesuđenog novog vlasnika Rijeke Billa Foleyja.

Tablice omogućuje Sofascore

