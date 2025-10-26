Luka Vušković odgovorio za koga bi volio zaigrati: 'Real je Real, ali samo je jedan...'

Najmlađi debitant u povijesti HNL-a, bivši igrač Hajduka i hrvatski reprezentativac Luka Vušković ovog je ljeta i službeno napustio Hajduk iako je zadnje dvije sezone igrao na posudbi, najprije u poljskom Radomiaku, pa belgijskom Westerlou.

Vušković je bilo ponuđeno da ostane u Premier ligi, no procijenio je da mu je bolje da otiđe kod brata Marija u HSV kako bi dobio iskustva. To se pokazalo kao sjajna odluka budući da se Vušković odmah po dolasku u Bundesligu promovirao u jednog od najboljih stopera lige uz posebno istaknutu snagu u zračnim duelima. O životu u Bundesligi, ali i planovima dao je intervju za Sportklub:

Kako je nakon Ekstraklase, HNL-a, i Belgije igrati u Bundesligi?

'Mislim da je jedno vrlo dobro iskustvo. Ima stvarno top ekipa, top vrhunskih igrača. Mislim da je liga, naravno u Ligi petice, stvarno super. Ne znam što je drugo reći osim top liga.'

Kakvi su planovi u budućnosti? Ostati u HSV-u ili se vratiti u Englesku?

'Jedan cilj je pomoći što više HSV-u i kvalificirati se za Svjetsko prvenstvo sa Hrvatskom i biti na Svjetskom prvenstvu. To su mi glavni ciljevi za sada. Što će poslije biti, ne znam. Nadam se da će sve biti super kao do sada i to je to.'

Ima li neki klub za koji ste odmalena htjeli igrati, a da nije Hajduk, to znamo da jest?

'Real Madrid je Real Madrid, ali svaki klub za koji se igra je čast i privilegija. Nemam poseban klub osim Hajduka.'

