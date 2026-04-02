Jesu li kvalifikacije izgubile smisao? Švedska je u grupi bila zadnja s dva boda pa prošla na SP

Plasman Švedske na Svjetsko prvenstvo malo tko je očekivao, a nakon što su Skandinavci u finalu dokvalifikacija bili bolji od Poljske (3:2) ni sami praktički ne mogu vjerovati i ne prestaju slaviti.

Švedska je naime u grupi B Kvalifikacija za SP završila na zadnjem mjestu sa samo dva osvojena boda. Uzeli su po bod u obje utakmice protiv Slovenije.

Ekipa koju vodi Englez Graham Potter, ide dakle na SP iako nije pobijedila ni u jednoj utakmici u skupini kvalifikacija. No, priliku su dobili natjecanjem kroz Ligu nacija gdje su se izborili za doigravanje.

Osvajanjem svoje skupine u tom natjecanju, Švedska je dobila drugu šansu. Prema pravilima, četiri najbolje rangirana pobjednika skupina Lige nacija koja se nisu uspjela kvalificirati kroz regularne kvalifikacije ili doigravanje dobivaju mjesto u dodatnim kvalifikacijama.

Sretne zvijezde

Švedskoj se moralo poklopiti dosta toga. Bila je rangirana kao 10. od 14 pobjednika skupina. Međutim, kako su se Španjolska, Njemačka, Portugal, Francuska, Engleska i Norveška već kvalificirale, a Wales i Češka su osigurale standardno doigravanje, otvorio se put za Rumunjsku, Švedsku, Sjevernu Makedoniju i Sjevernu Irsku. Švedska je u play-offu u regularnom vremenu pobijedila najprije Ukrajinu u polfinalu pa zatim i Poljsku u finalu.

Ovakav rasplet doveo je u pitanje smisao samih kvalifikacija. Naime, u spomenutoj Skupini B gdje je Švedska završila kao zadnja sa samo dva boda i gol-razlikom 4-12, a Švicarska s 14 bodova kao prva otišla izravno na SP, Kosovo je s 11 bodova bilo drugo i išlo u dokvalifikacije u kojem nije uspjelo izgubivši u finalu od Turske. Usput rečeno, Kosovo je pobijedilo Švedsku u obje utakmice u skupini.

Bez SP-a je ostala i Slovenija koja je bila treća u skupini s četiri osvojena boda, a sve skupa je potaknulo raspravu o tome je li sustav koji nagrađuje neuspjeh u kvalifikacijama pravedan.

"Svašta sam doživio u karijeri, ali ovo ne mogu riječima opisati. Nije me briga što će ljudi reći", rekao je 50-godišnji Potter koji je preuzeo Švedsku u listopadu 2025. te je s klupe vodio momčad samo četiri utakmice. U prvoj je 15. 11. poražen kod Švicarske 4:1 u predzadnjem kolu Kvalifikacija, a tri dana kasnije izborio 1:1 protiv Slovenije u zadnjem kolu Kvalifikacija i to na domaćem terenu golom u 87. minuti.

Raspravlja se i je li pošteno da je u finalu dokvalifikacija Švedska ispala domaćin nakon što je u spomenutim Kvalifikacijama završila zadnja u skupini sa samo dva osvojena boda, a njen suparnik Poljska bila druga u svojoj skupini sa 17 osvojenih bodova, tri manje od pobjednika skupine, Nizozemske. Istina, Poljska je bila u skupini s ukupno pet momčadi, a Švedska s četiri, a to znači dvije utakmice više za Poljsku i potencijalno šest osvojenih bodova više, ali mala je to 'utjeha' ikome.

