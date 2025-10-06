Jelavić nakon rušenja Dinama usred Maksimira zagrmio u svlačionici: 'Ovolika mu*a imate'

Lokomotiva je šokirala sve kad je u devetom kolu SHNL-a na Maksimiru svladala Dinamo s 2:1. Igrači i stručni stožer Lokomotive nisu skrivali oduševljenje nakon senzacionalnog gradskog trijumfa, a klub je na društvenim mrežama podijelio djelić atmosfere iz svlačionice.

Trener Nikica Jelavić stao je pred svoje igrače i s ponosom im poručio: "Momci, velike, velike čestitke! Svaka vam čast i kapa do poda! Ovolika mu*a imate!" Njegove geste i riječi izazvale su pravi val oduševljenja među igračima.

Nakon toga, Jelavić je prepustio kapetanu Denisu Kolingeru da odluči o nagradi za trijumf nad Dinamom: "Kapetane, reci ti koliko će igrači biti slobodni."

Kolinger se nakratko zamislio, pa s osmijehom rekao: "Do sutra popodne." Svlačionica je u trenutku eksplodirala u smijeh.

