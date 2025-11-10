Potres u Španjolskoj: Jedan od najvećih klubova dobio nove vlasnike

Investicijski fond Apollo Sports Capital je novi većinski dioničar Atletico Madrida, objavio je španjolski nogometni prvoligaš.

"Atletico Madrid i njegovi glavni dioničari, Miguel Angel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group i fondovi kojima upravlja Ares Management, postigli su dogovor da Apollo Sports Capital (ASC), globalna investicijska tvrtka za sport, postane većinski dioničar našeg kluba," objavio je klub. Četiri dosadašnja glavna dioničara smanjila su svoje udjele kako bi omogućila novom investitoru, sada većem dioničaru kluba, da stekne većinski udio. Iz kluba su poručili kako će Miguel Angel Gil i Enrique Cerezo nastaviti voditi Atletico kao izvršni direktor odnosno predsjednik uprave te će ostati dioničari, jamčeći kontinuitet i viziju projekta i njihovo vodstvo. Pod njihovim vodstvom Atletico se tijekom posljednja dva desetljeća etablirao se kao jedan od najuspješnijih i najuglednijih nogometnih klubova u Europi.

"ASC-ovo ulaganje ojačat će poziciju našeg kluba među nogometnom elitom i podržati našu ambiciju da ostvarimo dugoročni uspjeh za milijune naših navijača diljem svijeta. Dioničari planiraju osigurati novi kapital kako bi podržali dugoročne planove kluba, uključujući daljnja ulaganja u ekipu, te velike infrastrukturne projekte. To uključuje razvoj Grada sporta, novog sportskog i zabavnog centra pored stadiona Riyadh Air Metropolitano. Cilj ovog projekta je postati svjetska destinacija za sport, slobodno vrijeme, kulturu i društvene aktivnosti," dodaje se. Financijski detalji ugovora nisu objavljeni, a tržišne procjene vrijednosti Atletica kreću se između 2.5 i tri milijarde eura, na temelju nedavnih financijskih rezultata, vrijedne zemljišne imovine i dosljednog sudjelovanja u Ligi prvaka tijekom proteklih 13 sezona. Apollo je brzorastuća, globalna tvrtka za upravljanje imovinom. Prema posljednjim podacima, Apollo ima približno 908 milijardi dolara imovine pod upravljanjem.

