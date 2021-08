Hrvatski prvak Dinamo igrat će u skupini H Europske lige s belgijskim Genkom, engleskim West Hamom i bečkim Rapidom, odlučio je ždrijeb u Istanbulu.

Dinamo je nakon ispadanja u playoffu Lige prvaka od moldavskog Šerifa (0-3, 0-0), postavljen u prvu jakosnu skupinu Europske lige i nije mogao izvući klubove s najvećim europskim koeficijentom.

Nakon ždrijeba izjavu je dao trener Modrih Damir Krznar i prokomentirao protivnike u EL.

"Mislim da je grupa atraktivna, ali opet i kompetitivna. Zadovoljni smo, moglo je i gore. O kojoj god grupi se radilo, cilj je biti najbolji. Koncentrirat ćemo se na utakmicu po utakmicu i pokušat ćemo doći do prve dvije pozicije koje su atraktivne", prenosi Krznarove riječi 24sata.

Damir Krznar

Sigurno da West Ham zvuči najmoćnije od ta tri protivnika, ali ne smije se podcijeniti ni Genk. Tu su i Austrijanci s kojima smo imali priliku suočiti se prošle godine. Nismo nikoga htjeli izbjeći jer na to ne možemo utjecati. Slabijih ima samo po našem osobnom mišljenju. Mi smo se domogli prvog primarnog cilja, a to je sudjelovanje u jednom od europskih natjecanja. Hajdemo to probati usporediti s prošlom godinom. Nismo uspjeli doći do Lige prvaka, ali se na kraju izrodio veliki uspjeh te ćemo pokušati do toga doći i ove godine", poručio je strateg Dinama.