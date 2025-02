Hoće li SAD postati diktatura? Tonči Tadić: 'Sve više se Trumpa tretira kao kralja'

Jedan čovjek koji ima apsolutnu moć i kontrolu. Vladimir Putin u njegovoj Rusiji danas je najbliže definiciji diktatora. Bivši KGB-ovac upravlja najvećom zemljom svijeta od početka stoljeća, kao ide na izbore, kao ima opoziciju, kao nije agresor. Kao.

"Imamo manje ili više hinjene izbore, manje ili više normalni demokratski proces, naizgled sa više stranaka i kandidata, u kojima uvijek pobjeđuje jedan, i ako netko kritizira toga jednoga, taj može pasti s prozora ili može biti otrovan", opisuje povjesničar Tvrtko Jakovina. Ili može pod nejasnim okolnostima umrijeti u sibirskoj tamnici, kao Aleksej Navaljni, Putinov najžešći kritičar kome je baš prije koji dan bila prva obljetnica misteriozne smrti.

Država je tu da širi propagandu i pomogne predsjednika pretvoriti u boga, recimo pjesmama kojima teekst glasi "želim muškarca kao Putin, punog snage, želim muškarca kao Putin, koji ne pije".

"To je kult ličnosti. Drugo, to je mesijanski karakter vođe koji je nepogrešiv. Treće, to je potpuna kontrola medija. Četvrto, to su službe koje i fizički eliminiraju sa političke scene onoga tko je protivnik", kaže bivši saborski zastupnik i vanjskopolitički analitičar Tonči Tadić.

Putin imponira Trumpu

I taj i takav vođa, po svemu sudeći, imponira američkom predsjedniku, još od prvog mandata. Iako se godinama nisu vidjeli, Putin Trumpa i dalje zove imenom, neki dan je izjavio da će mu "biti zadovoljstvo sresti Donalda, dugo se nismo vidjeli".

Svi pamte kako je Trump u kampanji govorio da će biti diktator na jedan dan, mnogima se čini da je odlučio to produžiti na cijeli mjesec. Guardian komentira da Trumpovi potezi približavaju Ameriku diktaturi, a i sama Bijela kuća objavila mu je fotografiju s krunom, i natpisom "dugo živio kralj". "Posljednjih mjesec dana koje promatramo u Sjedinjenim Državama i svu retoriku koju smo čuli od predsjednika Trumpa, nekoliko su puta osnažili Putina", komentira Jakovina.

I Trump sam sebe smatra vođom koji spašava zemlju i pri tome ne može prekršiti niti jedan zakon. Jer pokušaj ukidanja državljanstva po rođenju, pomilovanje 1500 napadača na Kongres, ukidanje agencije za međunarodnu pomoć, najave tisuća otkaza u državnim službama, sve to ima diktatorski prizvuk. I to u Americi prvi put od stjecanja nezavisnosti prije 250 godina. "Njima je bilo dosta diktature engleskog kralja, htjeli su da na čelu države imaju nekoga tko se neće ponašati kao engleski kralj. A sada imamo sve više tendencije da se njega tretira kao kralja", kaže Tonči Tadić.

Trumpov frend Kim Jong Un

Tako Kim Jong Un više nije najluđi diktator, kaže novi hit meme, ali je i dalje Trumpov frend i jedan od pamtljivijih susreta u prvom mandatu. "On je stvarno pametan tip. Kim Jong Un je pametan momak", izjavio je u intervjuu neki dan i potvrdio da će mu se opet javiti. Stanovnicima najzatvorenije zemlje svijeta nezamislivo je da ih vodi netko drugi.

Nekima se čini da tako dišu i okorjeli Trumpovi pristaše u Americi. "Ljudi iz Republikanske stranke žele da se njemu omogući treći mandat, što je protuustavno. Imate ideje da se njegov lik ukleše pored američkih velikana na Mount Rushmore. Imate prijedlog prije dva dana da se njegov rođendan proglasi za državni praznik", ističe Tonči Tadić.

Slične stvari događale su se u prošlom stoljeću sa Hitlerom, Staljinom, Maom i drugim totalitarnim vođama, sve zajedno zvuči kao da ne pripada u ovo vrijeme. Ali kad se okreću leđa saveznicima, a pruža ruka diktatorima, sve se mijenja. "Američki predsjednici su i dosad bili neobično moćni, ali i ograničeni s onim što postoji u SAD-u. Još uvijek su ograničeni, nije promijenio Ustav, ništa se tu nije dogodilo. Mi sad rastežemo dozvoljene granice aktualnog poretka, ali je pitanje koliko dugo, jer tek je mjesec dana prošlo. I što će to sutra značiti", zaključuje Tvrtko Jakovina.

I hoće li Amerika iz demokracije doista prijeći u diktaturu.