Ante Kotromanović: 'Zelenski je jadan. Zamislite da smo mi '91 izabrali Pervana za predsjednika'

Američki predsjednik Donald Trump nastavlja s verbalnim napadom na Ukrajinu i njezino vodstvo! Šokirao je izjavom da Rusija ima karte u pregovorima jer je zauzela puno teritorija. Ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog napada i Elon Musk sa sinom, a u obranu mu staje Europa, dok Moskva zadovoljno trlja ruke.

O totalnom potresu na svjetskoj političkoj sceni i novim pravilima moći u RTL-u Danas govorio je bivši ministar obrane Ante Kotromanović.

Pitali smo ga zašto je Trump ovako žestoko napao Zelenskog. "Trump je poprilično tašta, narcisoidna i osvetoljubiva osoba. Sigurno nije Zelenskom zaboravio potporu Demokratima na nedavnim predsjedničkim izborima. Umislio si je da je novi Mesija koji će riješiti sve probleme ovog svijeta, uključujući sukob Ukrajine i Rusije. Provodi surovo realističnu politiku tako da će Ukrajina dobiti slavu, Amerikanci minerale, a Rusija zemlju koju su osvojili. To je njegova politika", priča Kotromanović.

'Zamislite da smo mi birali Pervana za predsjednika'

Prema Trumpu Zelenski ispada "bad guy", dok je Putin "good guy". Kotromanović na to kaže: "Mislim da Zelenski nije 'bad guy', nego je više jadan zato što su zemlje, čelnici, uključujući Trumpa… SAD je prvo počeo naoružavati Ukrajinu 2016. i poslao na stotine dočasnika i generala da mentoriraju i transformiraju oružane snage Ukrajine. On je jadan, zamislimo situaciju da se vratimo u Domovinski rat '91 ili '92 drugu da smo mi za predsjednika države birali našeg lijepog i smiješnog komičara Pervana. On je jednostavno bio nezreo u toj situaciji da preuzme teret odgovornosti i rata. Tu je njegova najveća odgovornost. Vraćamo se na prvo pitanje, kada je Trump rekao da je on odgovoran. Trebao je napraviti sve, baš sve, da izbjegne taj rat. Pregovarati koliko god treba s Rusima da se ne dešava ovo što se dešava."

Bivšeg ministra pitali smo što uopće preostaje Zelenskom. "Morat će biti suzdržan, boriti se koliko može, za svoje interese i interese same Ukrajine. Nema puno izbora, čini mi se da su karte već podijeljene. Trump po svaku cijenu želi vratiti Rusiju u igru, želi relaksirati odnose s njima, ukinuti situacije. Vidjeli ste što je rekao državni tajnik Marco Rubio, da će se Europa uključiti u pregovore samo kada se trebaju skinuti sankcije s Rusije. To je njegov cilj i to će napraviti, zato što po svaku cijenu želi napraviti nešto što će biti kratkoročna politika Trumpa, ali u njegovom mandatu", objašnjava Ante Kotromanović, koji nam je također objasnio kako izgleda Ukrajina tri godine od početka rata. Kaže da je Rusija osvojila više od 20 posto teritorija.

Stanje nakon tri godine rata

"Stanje u Kursku je šaroliko, Ukrajinci kontroliraju 30x50 kilometara teritorija. Rusi nisu uspjeli izbaciti Ukrajince s tog teritorija, iako se to očekivalo. Jake snage su bile angažirane, Sjevernokorejci. Oni su se uspjeli održati. Južno, istočno, Ukrajinci trpe snažan pritisak i velike gubitke. Vidjeli smo izjavu Zelenskog kad je nedavno rekao de je poginulo oko 45 tisuća vojnika, 350 tisuća ranjenih, to je strašna cifra. Tu situacija nije najbolja za Ukrajinu. Po svemu sudeći, vrlo je lako moguće da Rusi pokrenu još nekakvu ofenzivu na određenom teritoriju", priča Kotromanović.

Na pitanje ima li šanse da se nakon mirovnih dogovora Rusi povuku, Kotromanović poručuje: "Mislim da nema nikakve šanse. Zašto bi se povukli? Oni su to krvavo osvojili."

Pitali smo ga hoće li Ukrajina uopće pristati na to i podsjetili smo ga na izreku "što se krvlju brani…", na što Kotromanović govori: "Znam… Ali što će Ukrajina napraviti? Ako im Trump zbilja uskrati pomoć, što da naprave? Europa se pokazala dosta slabom, nemoćnom, razjedinjena je. Vrlo teško će biti održati takav tempo obrane kakav imaju sada, ako iza sebe nemaju SAD."

'Europa je fina stara dama, ali jalova'

Prokomentirao je i reakciju Rusa, koji su ismijali britanski prijedlog o mirovnim trupama Europe na ukrajinskom teritoriju. "Europa je fina stara dama, ali pomalo jalova. Nitko je ozbiljno ne doživljava. Više nema političkih teškaša poput de Gaullea, Genschera, Churchilla. Da su imali hrabrost, prije dva dana u Parizu bi zauzeli čvrst stav prema Trumpu. Rekli bi kao de Gaulle - 'Izvući ćemo se iz NATOA.' Zamislite da je 10 zemalja Trumpu poručili - 'OK, sada više nismo u NATO-u. Idemo razgovarati o tome. Mi ćemo ovdje stvoriti naš savez, a ti buduće ratove koje budeš vodio, kao što si vodio glupe ratove u Iraku i Afganistanu… Koga si zvao? Zvao si Europljane.' Ali nema tu liderstva, to su drugorazredni političari", govori Kotromanović.

Pojasnio je može li Europa stvoriti svoju vojsku i biti faktor na političkoj karti. "Može, iako je problem svih zemalja, uključujući i Rusiju, su mladi ljudi. Više nema previše zainteresiranih za ratove, ali Europa to može napraviti. Samo je Europi cijelo vrijeme primaran privatan biznis. Lako se Rusiji prebaciti na ratnu proizvodnju. Rade u tri smjene, dobit i profit je nula tih državnih poduzeća. To je velika razlika. Da bi Europa stvorila svoju snagu, iznutra mora promijeniti svoje politike. Metode upravljanja su loše, 28 članica, to je 28 interesa. Ne mogu se dogovoriti ni oko čega ozbiljno. Moraju resetirati svoju politiku, osnažiti obrambenu politiku, naći rješenje kako da to bude jeftinije. Mi ćemo tenkove kupovati za milijardu, Rusi i Kinezi proizvode za pet-šest milijuna, mi ćemo platiti 25 milijuna. Mora se naći balans između profita i interesa obrane i sigurnosti Europe. Tako, da se formira nešto što će biti pristupačno svima, da svi mogu od toga imati koriste, ali da nema ultimativnog profita, milijarde, milijarde ,koje se slijevaju u privatne džepove. Kako to riješiti, ja ne znam", sa smiješkom kaže Kotromanović.

Gdje je Hrvatska u ovoj priči?

Zanimalo nas je gdje je u svemu Hrvatska i je li vrijeme da premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović sjednu za stol te da se sazove Vijeće za nacionalnu sigurnost. "Nije bilo nikakvog razloga da se u zadnjih nekoliko godina ne sastaju Vijeće za obranu i nacionalnu sigurnost. Mislim da su sada svjesni delikatne situacije, vremena koja dolaze i moj dojam je da će razgovarati i da razgovaraju. Vidjeli smo izjave određenih političkih dužnosnika iz HDZ-a koji su rekli - 'OK, idemo drugačije tretirati Ured predsjednika nego kako smo to ranije radili'", govori Kotromanović.

Na pitanje treba li se Hrvatska prikliniti SAD-u ili Europi, Kotromanović kaže: "Mislim da moramo imati svoju politiku. Da moramo imati dobre odnose sa SAD-om. Ipak je to svjetska sila i bit će jedno vrijeme dok ih ne prijeđu Kinezi. S druge strane smo dio Europe i treba voditi balansiranu politiku i sjediti na dvije stolice kad je u pitanju Europa i SAD. Ali primarno gledati na naše interes i sa svima biti baš dobar, iskren baš i ne."