Jandroković pružio ruku pomirenja Milanoviću? 'Sklapaju se novi savezi. Ništa više nije kao što je bilo...'

Gordan Jandroković ne ide na inauguraciju predsjednika Zorana Milanovića, ali su ga novinari uhvatili kako ulazi na stražnji ulaz Sabora. Kaže kako nije pogrešna odluka što HDZ ne dolazi na inauguraciju.

"To je bila odluka i toga se držimo", rekao je. Što se tiče očekivanja od događaja:

"O tome sam govorio puno i o čestitanju. Ono što je meni važno je da nakon inauguracije otpočne proces kvalitetnije suradnje nego što je bio u prvom mandatu. Svi se moramo držati Ustava i tako to mora biti. S obzirom na zahtjevna vremena u kojem živimo, vidite da se svijet iz dana u dan mijenja. Potpuno su nove međunarodne okolnosti. Nove su igre. Sklapaju se novi savezi. Ništa više nije kao što je bilo. Zato ćemo morati kvalitetnije surađivati", rekao je. A na konstataciju novinarke da je predsjednik već pružio ruku pomirenja, kaže:

"To ćemo tek vidjeti tko je kome pružio ruku. Jedno su riječi, a drugo su dijela. Riječi smo se naslušali. Bilo je i ružnih riječi, bilo je i nešto manje ružnih riječi, ali s obzirom na novonastale okolnosti, oni koji su nekad bili stupovi zapadnog svijeta, danas mijenjaju svoje pozicije i mi o tome svakako moramo voditi računa. Primarni interes je zaštititi hrvatske građane i hrvatske državne interese. Za to će trebati suradnja", rekao je Jandroković. Je li to znači da i on pruža ruku pomirenja, kaže:

"Nemam se ja s kime miriti. Dugo smo u politici i predsjednik i ja. Premijer, ministri, mnogi ljudi. Igra se promijenila. Ne samo u Hrvatskoj nego u cijelom svijetu. Ono što je bilo nezamislivo, danas se mijenja. Moramo biti odgovorni. Moramo maksimalno voditi računa zaštititi sve što je nama važno. Nadam se da u budućnosti neće biti takvih izazova koji će tražiti još radikalnije mjere", dodao je.

Komentirao je i mekšu kohabitaciju te pojasnio da ona ovisi o svim protagonistima.

"Treba vidjeti tko je što govorio. Neću sad govoriti o tome. Riječi nisu dovoljne. Mogu biti finte", dodao je. Na primjedbe oporbe da je premijer pobjegao u Egipat da ne bi morao govoriti o inauguraciji:

"To je otprije dogovoreno. Vrlo je važan sastanak. ima svoju važnu dimenziju za gospodarske i bilateralne odnose. Nitko nema potrebu bježati jer smo sve jasno rekli na početku. Odmah je rečeno da nitko od Vlade i HDZ-a neće prisustvovati. Podsjetio bih da ni predsjednik nije dva puta došao na konstituirajuću sjednicu Sabora. Nije čestitao. Mi smo samo vođeni načelom reciprociteta", dodao je.

Što se tiče DP-a koji ide na inauguraciju kaže da će svatko procijeniti hoće li ići ili ne, ali puno je važnije što će biti nakon inauguracije.

