Trump otkrio što mu je Putin rekao prije početka invazije na Ukrajinu

Donald Trump je iz Mar-a-Laga na Floridi oglasio se o današnjem sastanku u Saudijskoj Arabiji između SAD-a i Rusije.

Rekao je da je uvjereniji u mirovni sporazum nakon razgovora kojima je nazočio američki državni tajnik Marco Rubio te da ne bi protivio tome da europske mirovne snage budu stacionirane u Ukrajini kao dio mirovnog sporazuma s Rusijom, piše SkyNews.

"Ako to žele učiniti, to bi bilo u redu", rekao je Trump i dodao da se SAD "uopće neće protiviti tome".

"Znam da je Francuska to spomenula. Drugi su to spomenuli, Velika Britanija je to spomenula", dodao je, nazvavši to "lijepom gestom".

Poruka Zelenskom

Sugerirao je da Volodimir Zelenski održi izbore u Ukrajini pod cijenu mira, što je izazvalo zabrinutost da bi Moskva mogla iskoristiti te izbore kako bi postavila pro-ruskog kandidata koji bi pristao na uvjete mira povoljne za Moskvu.

"Imamo situaciju u kojoj nisu održani izbori u Ukrajini, gdje imamo izvanredno stanje, gdje je lider u Ukrajini, mislim, mrzim to reći, ali ima samo četiri posto podrške. Ako Ukrajina želi mjesto za stolom, zar ljudi ne bi trebali reći da je prošlo dugo vremena otkako su imali izbore? To nije stvar Rusije, to je nešto što dolazi od mene i dolazi od mnogih drugih zemalja također", rekao je Trump.

Razgovarao s Putinom

Donald Trump rekao je novinarima da su on i Vladimir Putin razgovarali o Ukrajini prije nego što je Rusija započela punu invaziju na tu zemlju 2022. godine.

"Mislim da je svatko znao da se ovo nikada nije smjelo dogoditi, da se nikada ne bi dogodilo", rekao je.

"Predsjednik Putin i ja razgovarali smo o Ukrajini, i bila mu je vrlo važna, reći ću vam to."

"Ali nikada, nije bilo nikakve šanse da uđe. I rekao sam mu: "Bolje nemoj ući, nemoj ući, nemoj ući". I on je to razumio, potpuno je to razumio", rekao je.

Trump je dodao da će vjerojatno imati sastanak s Putinom prije kraja mjeseca.

