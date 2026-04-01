FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STABILNO JE

Turski izbornik ne smije iz Hrvatske: Poznato je stanje nakon neugodne situacije

×
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Korkmaz je zadobio prijelom jagodične kosti te potres mozga

1.4.2026.
13:42
Sportski.net
David Jerkovic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatska U-21 reprezentacija pobijedila je Tursku u utorak u Osijeku i napravila ogroman korak k Europskom prvenstvu. Utakmicu je obilježio incident u kojem je ozlijeđen turski izbornik Egemen Korkmaz

Korkmaz je iznerviran odlukom švicarskog suca Alessandra Dudica u ljutnji pokušao skinuti sako i pao je ispred klupe za pričuvne igrače. Odveden je kolima hitne pomoći s terena, a sudac je poslao obje ekipe u svlačionicu. Korkmaz je zadobio prijelom jagodične kosti te potres mozga, a njegovo stanje je stabilno.

Ipak, Sportske novosti doznaju da je Korkmaz i dalje u osječkoj bolnici jer su njegove ozljede previše rizične da bi putovao u Tursku. "Nužno će biti podvrgnut operacijama jagodične kosti i sinusa, a odluka je na njemu gdje će ih obaviti. Dobio je upozorenje da u zrakoplov s takvim ozljedama ne može ući, odnosno letjeti. Naime, zbog promjena tlaka to bi predstavljalo ozbiljan zdravstveni rizik". 

Podsjetimo, Hrvatska Ivice Olića svladala je Tursku s 3-0 i napravila veliki korak ka plasmanu na EURO u Srbiji i Albaniji. Pogotke su za Hrvatsku postigli Fabijan Krivak, Adrijan Jagušić i Branimir Mlačić, dok su Turcima isključena čak trojica igrača.

POGLEDAJTE VIDEO: Mali Vatreni ovo su čekali 10 godina

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
