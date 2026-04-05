Udala se udovica Hugha Hefnera: Evo s kim se skrasila nakon smrti 60 godina starijeg mogula

Crystal Harris (39), udovica osnivača Playboya Hugha Hefnera, ponovno je pronašla sreću. Svojim je pratiteljima na Instagramu otkrila sretnu vijest, objavivši seriju profesionalnih fotografija s vjenčanja na egzotičnoj pješčanoj plaži. Iako je objava bila bez riječi, popraćena samo emotikonima bijelog srca, buketa i prstena, slike i čestitke koje su uslijedile govorile su više od svega.

Fotografije prikazuju idiličnu ceremoniju u tropskom raju. Na jednoj od njih Crystal i njezin novopečeni suprug zaljubljeno se gledaju držeći se za ruke, dok im tirkizno more i palme u pozadini stvaraju savršenu kulisu. Druga slika u krupnom planu otkriva njihove ruke s vjenčanim prstenjem, a treća prikazuje raskošni tropski buket. Obožavatelji su odmah zasuli objavu komentarima podrške, poput: "Predivna kao uvijek! Čestitke oboma" i "Izgledaš božanstveno! Tako sam sretna zbog vas".

Novi početak daleko od Playboya

Kako prenose svjetski mediji, Crystal se udala drugog travnja 2026. za Jamesa Warda, 42-godišnjeg havajskog poduzetnika i morskog biologa. Par je izrekao sudbonosno "da" na intimnoj ceremoniji bez gostiju na otoku Aitutaki na Cookovom Otočju, poznatom po jednoj od najljepših laguna na svijetu. Mjesto su odabrali upravo zbog njegove izoliranosti i autentičnosti, daleko od velikih hotelskih lanaca.

Ova odluka savršeno se uklapa u priču o Crystalinoj transformaciji i novom početku. Njezin suprug osnivač je ekološke turističke tvrtke SeeThroughSea, a njihova zajednička ljubav prema prirodi i oceanu očitovala se u detaljima vjenčanja. Crystal je nosila vjenčanicu dizajnerice Oksane Mukhe ukrašenu s više od 5400 Swarovski kristala, a tradicionalni havajski i polinezijski elementi, poput cvjetne krune (haku lei) i raskošnog buketa, odali su počast korijenima njezinog supruga. Cijela ceremonija, od glazbe do lokacije, slavila je prirodu i njihovu povezanost.

'Nikad ga nisam istinski voljela'

Ovo vjenčanje za Crystal Harris predstavlja više od samog braka; ono je simbol zatvaranja jednog bolnog poglavlja i početak života pod vlastitim uvjetima. U braku s 60 godina starijim Hughom Hefnerom bila je od 2012. do njegove smrti 2017. godine. Početkom 2024. objavila je uspješne memoare pod naslovom Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself, u kojima je detaljno opisala kompliciran život u Playboyevoj vili.

U nedavnim intervjuima, koji su se poklopili s objavom vjenčanja, otvoreno je priznala kako Hefnera "nikad nije istinski voljela" u romantičnom smislu, opisujući svoju ulogu više kao ulogu njegovateljice starije osobe. Mediji stoga njezino novo vjenčanje opisuju kao trenutak u kojem je napokon pronašla partnerstvo zasnovano na ravnopravnosti, daleko od restriktivnog okruženja njezine prošlosti. Njezin Instagram profil, ispunjen prizorima s putovanja i prirode, svjedoči o ženi koja je pronašla svoj mir.

POGLEDAJTE VIDEO: Igra chefova uskoro na RTL-u, zavirili smo na potpuno novi set spektakularnog showa!