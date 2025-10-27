Izbornik Dalić najavio kraj kvalifikacija i prokomentirao popis: 'Želimo razmotriti nove opcije'

Izbornik Zlatko Dalić je za službenu stranicu Hrvatskog nogometnog saveza prokomentirao svoj popis za preostale dvije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje se sljedeć godine igra u Sjevernoj Americi.

"U najvećoj mjeri ostali smo vjerni kadru koji je izborio pobjedničku poziciju u kojoj se nalazimo jer su ti igrači zaslužili proslaviti plasman na Svjetsko prvenstvo, a uz to želimo svako okupljanje iskoristiti za daljnje uigravanje i jačanje zajedništva", objasnio je Dalić i dodao: "Naravno, pritom želimo razmotriti i nove opcije te dati priliku igračima koji to zasluže dobrim igrama u kontinuitetu, zbog čega smo poslali 12 pretpoziva te ćemo u naredna dva tjedna vidjeti tko će još eventualno izboriti svoj poziv u reprezentaciju. Pred nama je Svjetsko prvenstvo, imamo jaku konkurenciju u svim linijama i svi trebaju iskoristiti naredne mjesece da se minutažom i formom u svojim klubovima bore za što bolji status u reprezentaciji, koji se, naravno, zaslužuje i dosadašnjim učinkom u reprezentaciji."

Pred Hrvatskom su posljednje dvije utakmice u grupi L, protiv Farskih otoka i Crne Gore.

"Svjesni smo da nas bod dijeli od matematičke potvrde plasmana na Svjetsko prvenstvo i naravno da taj plasman želimo osigurati i proslaviti sa svojim navijačima u Rijeci. Ako rezultati Farskih otoka nisu dovoljno upozorenje, onda je ona teška utakmica u Tórshavnu sigurno dokaz da su Ferojci itekako čvrst, zahtjevan i neugodan protivnik te da samo maksimalnim pristupom možemo očekivati da naša neupitno veća kvaliteta dođe do izražaja. Slično vrijedi i za utakmicu u Crnoj Gori, jer bez obzira na izgledan plasman, želimo u stilu završiti kvalifikacije, a pritom se još borimo i za prvu jakosnu skupinu - na nama je da sa svoje strane učinimo što možemo, upišemo dvije pobjede i tako okončamo ove kvalifikacije kao najbolje u povijesti", zaključio je izbornik Dalić.

Reprezentacija će se okupiti 10. studenoga u Zagrebu odakle će odmah krenuti prema Rijeci gdje će se pripremati za utakmicu s Farskim otocima koja je na rasporedu 14. studenoga u Rijeci. Vatreni će 16. studenoga poslijepodne s Krka otputovati u Podgoricu, gdje ih dan kasnije čeka posljednji susret u skupini L protiv Crne Gore.

