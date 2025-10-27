Izbornik Dalić najavio kraj kvalifikacija i prokomentirao popis: 'Želimo razmotriti nove opcije'
"Pred nama je Svjetsko prvenstvo, imamo jaku konkurenciju u svim linijama i svi trebaju iskoristiti naredne mjesece" rekao je Dalić
Izbornik Zlatko Dalić je za službenu stranicu Hrvatskog nogometnog saveza prokomentirao svoj popis za preostale dvije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje se sljedeć godine igra u Sjevernoj Americi.
"U najvećoj mjeri ostali smo vjerni kadru koji je izborio pobjedničku poziciju u kojoj se nalazimo jer su ti igrači zaslužili proslaviti plasman na Svjetsko prvenstvo, a uz to želimo svako okupljanje iskoristiti za daljnje uigravanje i jačanje zajedništva", objasnio je Dalić i dodao: "Naravno, pritom želimo razmotriti i nove opcije te dati priliku igračima koji to zasluže dobrim igrama u kontinuitetu, zbog čega smo poslali 12 pretpoziva te ćemo u naredna dva tjedna vidjeti tko će još eventualno izboriti svoj poziv u reprezentaciju. Pred nama je Svjetsko prvenstvo, imamo jaku konkurenciju u svim linijama i svi trebaju iskoristiti naredne mjesece da se minutažom i formom u svojim klubovima bore za što bolji status u reprezentaciji, koji se, naravno, zaslužuje i dosadašnjim učinkom u reprezentaciji."
Pred Hrvatskom su posljednje dvije utakmice u grupi L, protiv Farskih otoka i Crne Gore.
"Svjesni smo da nas bod dijeli od matematičke potvrde plasmana na Svjetsko prvenstvo i naravno da taj plasman želimo osigurati i proslaviti sa svojim navijačima u Rijeci. Ako rezultati Farskih otoka nisu dovoljno upozorenje, onda je ona teška utakmica u Tórshavnu sigurno dokaz da su Ferojci itekako čvrst, zahtjevan i neugodan protivnik te da samo maksimalnim pristupom možemo očekivati da naša neupitno veća kvaliteta dođe do izražaja. Slično vrijedi i za utakmicu u Crnoj Gori, jer bez obzira na izgledan plasman, želimo u stilu završiti kvalifikacije, a pritom se još borimo i za prvu jakosnu skupinu - na nama je da sa svoje strane učinimo što možemo, upišemo dvije pobjede i tako okončamo ove kvalifikacije kao najbolje u povijesti", zaključio je izbornik Dalić.
Reprezentacija će se okupiti 10. studenoga u Zagrebu odakle će odmah krenuti prema Rijeci gdje će se pripremati za utakmicu s Farskim otocima koja je na rasporedu 14. studenoga u Rijeci. Vatreni će 16. studenoga poslijepodne s Krka otputovati u Podgoricu, gdje ih dan kasnije čeka posljednji susret u skupini L protiv Crne Gore.
