Kraj za Jurića u Atalanti! Već je poznato i tko će ga naslijediti

Ivan Jurić niti na trećem poslu u nizu neće izdržati više od pola sezone. Uskoro bi trebala uslijediti službena obavijest o kraju njegova mandata u Atalanti.

Nicolo Schira, talijanski insajder već piše da je i nasljednik Raffaele Palladino. Jurić je u nedjelju izgubio od Sassuola 3:0 i nakon 15 utakmica napustit će Atalantu. U Bergamu je Jurić upisao samo četiri pobjede, osam remija i tri poraza. Atalantu ostavlja na 13. mjestu Serie A.

Sve o Serie A čitajte na portalu Net.hr.

Agreement in principle between Raffaele #Palladino and #Atalanta for a contract until 2027. He is ready to replace Ivan #Juric as new coach. #transfers https://t.co/TurVHbkW8n — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 10, 2025

Jurić je nakon uspješnih mandata u Genoi, Veroni i Torinu imao tri vrlo kratke epizode. 12 utakmica u Romi, 16 u Southamptonu i sada 15 u Atalanti.

Navodno je Atalanta već sve dogovorila s Raffaeleom Palladinom, 41-godišnjim trenerom koji je prošle sezone vodio Fiorentinu. Prije toga, dvije je sezone uspješno vodio Monzu. Igračku karijeru je završio prije samo šest godina, a prošao je puno talijanskih klubova kao lijevo krilo. Najviše utakmica odigrao je u Genoi, a od 2006. do 2008. igrao je u Juventusu.

