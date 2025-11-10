FREEMAIL
NAKON 15 UTAKMICA /

Kraj za Jurića u Atalanti! Već je poznato i tko će ga naslijediti

Kraj za Jurića u Atalanti! Već je poznato i tko će ga naslijediti
Foto: Michele Maraviglia/zuma Press/profimedia

Jurić je u nedjelju izgubio od Sassuola 3:0 i nakon 15 utakmica napustit će Atalantu

10.11.2025.
8:48
Sportski.net
Michele Maraviglia/zuma Press/profimedia
Ivan Jurić niti na trećem poslu u nizu neće izdržati više od pola sezone. Uskoro bi trebala uslijediti službena obavijest o kraju njegova mandata u Atalanti

Nicolo Schira, talijanski insajder već piše da je i nasljednik Raffaele Palladino. Jurić je u nedjelju izgubio od Sassuola 3:0 i nakon 15 utakmica napustit će Atalantu. U Bergamu je Jurić upisao samo četiri pobjede, osam remija i tri poraza. Atalantu ostavlja na 13. mjestu Serie A. 

Sve o Serie A čitajte na portalu Net.hr.

 

Jurić je nakon uspješnih mandata u Genoi, Veroni i Torinu imao tri vrlo kratke epizode. 12 utakmica u Romi, 16 u Southamptonu i sada 15 u Atalanti. 

Navodno je Atalanta već sve dogovorila s Raffaeleom Palladinom, 41-godišnjim trenerom koji je prošle sezone vodio Fiorentinu. Prije toga, dvije je sezone uspješno vodio Monzu. Igračku karijeru je završio prije samo šest godina, a prošao je puno talijanskih klubova kao lijevo krilo. Najviše utakmica odigrao je u Genoi, a od 2006. do 2008. igrao je u Juventusu.

POGLEDAJTE VIDEO: Oriol Riera nakon velike pobjede Istre: 'Ako imaš želju i ako si gladan, nogomet te nagradi'

Serie AAtalantaIvan Jurić
