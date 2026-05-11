BRAVO /

Ivan Šapina završio na postolju nakon snažnog nastupa na Europskom prvenstvu

Ivan Šapina završio na postolju nakon snažnog nastupa na Europskom prvenstvu
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U polufinalu je bolji od njega bio Španjolac Ivan Garcia Martinez, drugi nositelj i dobro znani protivnik jer su se susreli više puta na velikim natjecanjima.

11.5.2026.
17:58
Hina
Igor Kralj/PIXSELL
Hrvatski taekwondaš Ivan Šapina osvojio je brončanu medalju u kategoriji preko 87 kg na Europskom seniorskom prvenstvu u Munchenu.

Šapina, član splitskog Marjana, je na turniru koji se održava u BMW Park Areni pokazao odličnu formu te je do medalje stigao s dvije uvjerljive pobjede bez izgubljene runde.

Natjecanje je otvorio pobjedom protiv Iranca Abolfazla Abbasipouya sa 2-0 u rundama, dok je u četvrtfinalu pobijedio Ukrajinca Andrija Harbara također sa 2-0.

U polufinalu je bolji od njega bio Španjolac Ivan Garcia Martinez, drugi nositelj i dobro znani protivnik jer su se susreli više puta na velikim natjecanjima. Španjolac je sa 2-0 otišao u finale, a Šapina se zaustavio na brončanoj medalji, prvoj nakon teške operacije i prvoj nakon 2023. i Svjetskog prvenstva u Azerbajdžanu, gdje je bio srebrni.

Korak do medalje je bila i Doris Pole (67 kg). Članica zagrebačkog Championa je u četvrtfinalu izgubila od prve nositeljice Styliani Marentaki nakon što je u prvom meču je pobijedila Nizozemku Amy Mink sa 2-0.

Grga Patrik Dugac (68 kg) iz TK Oriona je na startu pobijedio Slovaka Pavela Frgoleca sa 2-0, no u 2. kolu je izgubio od Francuza Thea Luciena u tri runde sa 1-2.

Članica TK Motiv+ Sara Prpić, hrvatska predstavnica u najlakšoj kategoriji (-46 kg), je izgubila svoju premijernu borbu od Njemice Lilliane Balle.

Ivan šapina, Seniori, Hrvatska, Europsko Prvenstvo
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
