Legendarni Vatreni oglasio se emotivnom objavom: 'Danas je poseban dan, živ sam i sretan'

Ivan Klasnić ima životnu priču kao niti jedan nogometaš. Tri puta mu je presađivan bubreg, a uz sve probleme pokupio je i virus zbog kojeg mu je otpala kosa. Klasnić je prvi profesionalni nogometaš na svijetu koji je igrao s presađenim bubregom. Prvu transplantaciju imao je 2007., a danas živi sa svojim trećim bubregom.

Treći bubreg dobio je prije točno osam godina i toga se prisjetio emotivnom objavom na Instagramu.

"Draga obitelji, dragi prijatelji...

Danas je za mene vrlo poseban dan, prije točno osam godina dobio sam treći bubreg. Osam godina života, smijeha i mnogih dragocjenih trenutaka. Dok danas stojim ovdje, sve se to podrazumijeva. Prošao sam kroz teška vremena, vremena sumnje, boli i nade. Ali nikada nisam odustao i sve to moram zahvaliti vama.

Želim vam se od srca zahvaliti mojoj obitelji koji su uvijek bila uz mene, mojim prijateljima koji su mi davali snagu, liječnicima i medicinskim sestrama koji su bili uz mene kroz sve operacije i neuspjehe, i naravno mom donoru, kojem dugujem ovaj život.

Nije lako prolaziti kroz tri transplantacije bubrega. Ali danas mogu reći, sretan sam. Živ sam i uživam u svakom danu. Ovaj dan me podsjeća koliko je život dragocjen i da su zahvalnost, ljubav i nada jače od bilo koje prepreke. Nadam se da će moja priča ohrabriti i druge, da vide da se vrijedi boriti bez obzira koliko je put težak.

Hvala vam što ste danas ovdje, hvala vam što ste dio mog života i ​​hvala vam što ste mi dopustili da danas slavim s vama. Želim vam još mnogo godina zdravlja, sreće i života", stoji u objavi.

Zbog liječničkih pogrešaka 2008. je tužio liječnike Werdera. Zdravstveni problemi ostavili su trag i na izgledu zbog virusa je ostao bez kose, no danas se oporavio i radi kao nogometni menadžer, otkrivajući mlade talente.

