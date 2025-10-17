Užasna tragedija: Mladi nogometaš preminuo tijekom utakmice

Strašna tragedija pogodila je Kazahstan. Na utakmici druge lige između Khan Tegrija i Ekibastuza preminuo je 19-godišnji nogometaš domaće ekipe Dias Toleu.

U 65. minuti utakmice 19-godišnjak se srušio na travu, istegnuo je nogu, činilo se kao da ima grč, a onda je izgubio svijest. Medicinski tim je ušao ne teren, a ubrzo je iznesen na nosilima. Kasnije u tijeku dana je preminuo što je potvrdio Nogometni savez Kazahstana.

19-letni wychowanek akademii Kairatu, Dias Toleu, zmarł podczas meczu. Napastnik położył się na boisku, aby rozprostować nogę, ale dwie minuty później został zniesiony na noszach. Po meczu federacja ogłosiła śmierć zawodnika, nie podając żadnych szczegółów...



"Ovo je veliki gubitak za cijeli kazahstanski nogomet. Unatoč mladosti, Dias je imao veliki potencijal", objavio je Savez u svojem priopćenju.

