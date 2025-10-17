POČIVAO U MIRU /

Užasna tragedija: Mladi nogometaš preminuo tijekom utakmice

Užasna tragedija: Mladi nogometaš preminuo tijekom utakmice
Foto: Profimedia

U 65. minuti utakmice 19-godišnjak se srušio na travu

17.10.2025.
9:58
Sportski.net
Profimedia
Strašna tragedija pogodila je Kazahstan. Na utakmici druge lige između Khan Tegrija i Ekibastuza preminuo je 19-godišnji nogometaš domaće ekipe Dias Toleu

U 65. minuti utakmice 19-godišnjak se srušio na travu, istegnuo je nogu, činilo se kao da ima grč, a onda je izgubio svijest. Medicinski tim je ušao ne teren, a ubrzo je iznesen na nosilima. Kasnije u tijeku dana je preminuo što je potvrdio Nogometni savez Kazahstana

 

 

"Ovo je veliki gubitak za cijeli kazahstanski nogomet. Unatoč mladosti, Dias je imao veliki potencijal", objavio je Savez u svojem priopćenju.

KazahstanTragedija
Užasna tragedija: Mladi nogometaš preminuo tijekom utakmice