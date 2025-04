Istra 'nabrijana' na Kup protiv Rijeke: 'Bit ćemo na 200 posto, idemo!'

Polufinale Hrvatskog nogometnog kupa između Rijeke i Istre 1961 na rasporedu je 2. travnja s početkom u 20 sati, a utakmicu su iz redova Istre najavili trener Gonzalo Garcia te igrač Josip Radošević.

"Prije svega, utakmice s Rijekom su derbi, stoga ih to čini posebnijim, a drugo, oni su jako dobra ekipa s kvalitetnim igračima, imaju dobru sezonu. Očekujem tešku utakmicu, igrali smo nedavno kod njih i vjerujem da će detalji odlučivati o utakmici. Ekipa je fantastično, svi su svježi, spremni za sutra. Dobro su trenirali ovih dana, danas bi trebali biti na 100 posto, a sutra na 200 posto."

"Uvijek kada igramo u Rijeci, prate nas i naši navijači, to je lijepo vidjeti, uzbuđeni su, podupiru nas i guraju. Siguran sam da ćemo dati najbolje od sebe kako bi ih usrećili. Ne sjećam se ni jedne utakmice s Rijekom koja nije bila teška, no ako ćemo iskreno, sve utakmice u našem prvenstvu su teške. Očekujem vidjeti Rijeku vrlo agresivnu, s velikim pritiskom, vjerujem da će nas od prve minute napasti i htjeti preuzeti utakmicu. No, od svoje ekipe očekujem da ćemo pokazati osobnost, da se branimo kad se trebamo braniti i napadnemo kad trebamo napasti. Trebamo biti pametni i razumjeti tajminge u utakmici", rekao je Garcia nakon koga je riječ dobio i Radošević:

"Sigurno da smo svi svjesni utakmice u pozitivnom smislu i svi smo spremni, iščekujemo sutrašnji dan. Igramo protiv dobre ekipe, ali opet pokazali smo do sada da protiv svih ekipa igramo jako dobro, tako da trebamo se postaviti, i respektirati svakoga. Sutra je utakmica finala prije mogućeg finala, trebamo uživati i dati sve od sebe. Očekujem jednu jako zanimljivu utakmicu, nama ovo može biti samo dodatni motiv i trebamo prije svega vjerovati i dati sve od sebe. Imamo jako dobru momčad i dobrog trenera, navijače iza nas, tako da idemo! Rijeka sama po sebi već dugo vrijeme pokazuje kvalitetu, bore se za prvaka, bore se za Kup, jako su dobra momčad, ali i mi smo dobra momčad, trebamo biti fokusirani kao da sada i odigrati jednu mušku utakmicu."

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka i Istra za finale Kupa u srijedu. Đalović: 'Mjesta za pogrešku nema'

