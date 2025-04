Rakitić Španjolcima otkrio kako mu ja stvarno u Hajduku i što moraju doći vidjeti

Ivan Rakitić u slobodno će vrijeme izvan utakmica i treninga s Hajdukom, biti stručni sukomentator u emisiji Tiempo de Juego na jednoj od najslušanijih radiopostaja u Španjolskoj, Cadena COPE.

Popularni Raketa je u prvom pojavljivanju već ispričao nekoliko zanimljivih anegdota koje se prenose diljem svijeta. Nezaobilazna tema bio je i Luka Modrić, konkretno hoće li ostati u Realu i sljedeće godine.

"Bili smo skupa za vrijeme reprezentativne pauze jer je Hrvatska igrala kod mene u Splitu. Iskreno, nisam ga to niti htio izravno pitati jer vjerujem kako ga svi živi to sada ispituju. Ono što znam je da jako uživa u nogometu. Vidim i da je na treninzima skroz unutra. To je ludo, način koliko je unutra sa suigračima i u svlačionici. Ne da vjerujem kako Luka može još igrati u Realu, već mislim i da ga Real još uvijek treba", rekao je Rakitić klojeg su Španjolci upitali i o Hajduku:

"Spektakularno je ovdje! U gradu koji ima oko 180.000 stanovnika, njih 100.000 su članovi kluba. Ako osvojimo prvenstvo, morat ćete doći ovdje i vidjeti ludnicu."

Otkrio je Rakitić i kako je nekoliko puta bio blizu potpisivanja za Atletico Madrid.

'Žao mi je Xavija'

"Bio sam jako blizu tri-četiri puta, a jednom je transfer bio praktički gotov. No, kada sam dobio priliku otići u Barcelonu, otišao sam u Barcelonu."

Govorio je i o Xaviju.

"Žao mi je Xavija jer stvarno vjerujem da je savršen trener za Barcelonu. Ne možete naći boljeg trenera za Barcu jer ju on poznaje kao nitko drugi i uz to ima fenomenalne ideje. No, bio je očito krivi trenutak."

O Yamalu.

"Jako mi se sviđa. Ima sjajnu nogometnu inteligenciju. Veliki sam obožavatelj i Danija Olma, a Pedri je fenomenalan. Isto sjajno razumije igru i pozicionira se savršeno na terenu. Barca ima mladu ekipu i mislim da je ključno što im trener daje slobodu da se zabavljaju na terenu. To se vidi."

Ispričao je anegdotu sa španjolskim sucem Mateuom Lahozom, kojeg je često susretao na terenima za vrijeme igranja u Barceloni i Sevilli.

"Pitao bi te tijekom utakmica kako si, je li sve u redu i kako je obitelj, a onda bez oklijevanja pokazao karton."

