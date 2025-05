Trese se Madrid zbog istine o Modriću: 'Luka je žrtva, odluku je čekao do jutra'

Luka Modrić na kraju sezone odlazi iz Real Madrida. Vijest je to koja je odjeknula nogometnim svijetom. Čudesnoj eri tako je došao kraj i to nakon 590 nastupa, po čemu je deveti u Realovoj povijesti, 43 pogotka, 95 asistencija i 28 trofeja, što mu daje epitet istinske legende Reala. Kako je Net.hr doznao od izvora bliskom Luki, Luka Modrić do posljednjeg trenutka vjerovao je kako će produžiti ugovor s Real Madridom, no u završnici pregovora došlo je do zastoja. Naime, naš izvor tvrdi kako su se razlike pojavile između kluba i kapetana Hrvatske reprezentacije po pitanju uvjeta koji su postavljeni za nastavak suradnje.

U trenutku kada su svi očekivali formalizaciju dogovora, situacija se zakomplicirala i to nepovratno. Prema istom dobro obaviještenom izvoru, nisu ispunjeni svi zahtjevi koji su prvobitno postavljeni, što je dovelo do neizvjesnosti i konačnog zaokreta – odlaska iz Kraljevskog kluba u kojem je žarko htio završiti karijeru. Španjolci su detaljnije ušli u informativnu sferu razloga Lukinog odlaska iz Reala, koji je na tragu onog što je doznao Net.hr.

Naime, Iako je bilo nekih koji su htjeli da Modrić nastavi u Realu, među njima i novi trener Xabi Alonso, u klubu prevladava ideja treba obnoviti momčad, a to uključuje mlade igrače. Konkretno, Ardu Gülera, Nica Paza i posebno nekog novog mladog veznjaka kojeg će Real pokušati dovesti u klub. "Kraljevi" su se odlučili okrenuti novu stranicu i smatraju da bi Modrić mogao ometati napredak novih snaga i tako postao žrtva nove politike kluba, piše Diario As.

Real se tako odlučio za zaokret u svojoj politici i gradi novi vezni red za budućnost nakon sezone u kojoj su bili loši i ostali bez svega...

"Uspostavljaju jasan put za budućnost, s prebacivanjem odgovornosti na Valverdea, Bellinghama i novog pojačanja u veznoj liniji kojeg još traže, zajedno sa značajnim doprinosima ostalih mladih igrača. I u sredini i naprijed (Endrick) i straga (Huijsen). Unatoč tome što je Modrić pokazao maksimalnu volju za ostankom, klub ga nije zadržao. On je dopustio Realu da sam odluči u vezi s mogućom ponudom novog ugovora, a i dao je naslutiti da bi prihvatio dodatno smanjenje plaće (nakon onog koje je prihvatio prošlog ljeta). Ipak, dani su prolazili, a ovaj je tjedan bio ključan. Iako su se odvijali razgovori između Modrićeva tima i kluba, Hrvat i dalje nije primio konkretnu ponudu. Pričekao je Luka svoj Real da se izjasni, ali je dao rok upravi kluba da odgovor mora dobiti do četvrtka ujutro kako bi se mogao u miru i dostojanstveno oprostiti od navijača Reala. To je zatražio da mu se ne dogodi sudbina Karima Benzeme čiji je odlazak bio brz, hladan i improviziran", stoji u tekstu Diario AS-a.

