Evo zašto je Modrićev ostanak u Realu propao u zadnji trenutak i hoće li se vratiti u Dinamo

Luka Modrić na kraju sezone oprašta se od Reala. Čudesnoj eri tako je došao kraj i to nakon 590 nastupa, po čemu je deveti u Realovoj povijesti, 43 pogotka, 95 asistencija i 28 trofeja, što mu daje epitet Realovog rekordera svih vremena.

Prema neslužbenim informacijama, Luka Modrić do posljednjeg trenutka vjerovao je kako će produžiti ugovor s Real Madridom, no u završnici pregovora došlo je do zastoja. Naime, naši izvori tvrde kako su se razlike pojavile između kluba i kapetana Hrvatske reprezentacije po pitanju uvjeta koji su postavljeni za nastavak suradnje.

U trenutku kada su svi očekivali formalizaciju dogovora, situacija se zakomplicirala i to nepovratno. Prema istim izvorima, nisu ispunjeni svi zahtjevi koji su prvobitno postavljeni, što je dovelo do neizvjesnosti i konačnog zaokreta – odlaska iz Kraljevskog kluba u kojem je žarko htio završiti karijeru.

Zanimljivo je da je do prije samo nekoliko tjedana Modrićev ostanak u Madridu bio itekako aktualna i vrlo izgledna opcija, osobito nakon što su se pojavile informacije kako ga novi trener Xabi Alonso vidi kao važnog dijela svoje vizije za budućnost momčadi.

Ono što sada ostaje nepoznanica jest – koja je sljedeća postaja za legendarnog hrvatskog veznjaka? Hoće li se odlučiti za završetak karijere u inozemstvu, povratak u domovinu ili možda odlazak na tržište izvan Europe – pitanje je koje ovih dana ostaje bez službenog odgovora. Dinamo i Zvonimir Boban htjeli bi ga vidjeti na Maksimiru i nije nemoguće da Luka prihvati taj poziv, ali to je za sad sve u sferi spekulacija.

Modrić želi povesti Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku po posljednji put u karijeri, selekciju koju voli najviše na svijetu. A za to bi morao pronaći novi klub, odraditi još tu sezonu. Dinamo je idealan za takvo što. Boban je velikan, Luka ga neizmjerno cijeni i teško bi na Bobanov poziv ostao imun.

Sigurno je i to da se Modrićev oproštaj od Real Madrida neće dogoditi tiho – jer iza njega stoji jedna od najimpresivnijih nogometnih karijera u povijesti "Kraljevskog kluba". Pričekajmo da vidimo kako će se rasplesti kompletna situacija oko sudbine Luke Modrića.

