FIFA izabrala

BiH sudac na korak do SP-a, a što je s našima? Odgovor će mnoge iznenaditi...

BiH sudac na korak do SP-a, a što je s našima? Odgovor će mnoge iznenaditi...
Foto: Bildbyran/ddp Usa/profimedia

Konačna odluka očekuje se u drugoj polovici 2026.

17.12.2025.
11:05
Sportski.net
Bildbyran/ddp Usa/profimedia
Bosanskohercegovački nogometni sudac Irfan Peljto sve je bliže ostvarenju velikog povijesnog iskoraka – nastupu na Svjetskom prvenstvu 2026., koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Prema informacijama iz FIFA-e, nalazi se na užem popisu kandidata, u društvu tek pedesetak sudaca iz cijelog svijeta.

FIFA je nedavno u Parizu održala završni evaluacijski seminar za potencijalne suce Mundijala, posljednji korak prije objave službene liste. Peljto, koji se posljednjih sezona ustalio u elitnim utakmicama Lige prvaka i već godinama pripada skupini UEFA-inih najboljih sudaca, slovi za jednog od najperspektivnijih arbitara u regiji. Za razliku od njega, naših sudaca nema ni na širem popisu kandidata.

Konačna odluka očekuje se u drugoj polovici 2026., a bude li izabran, Peljto bi postao prvi sudac iz BiH koji je ikada dijelio pravdu na Svjetskom prvenstvu.

POGLEDAJTE VIDEO: Što Splićani misle o odnosu Livaje i Garcije?

Irfan PeljtoFifaSudac
BiH sudac na korak do SP-a, a što je s našima? Odgovor će mnoge iznenaditi...