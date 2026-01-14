FREEMAIL
Bomba prijelaznog roka! Ivan Perišić vraća se u Italiju?

Bomba prijelaznog roka! Ivan Perišić vraća se u Italiju?
Foto: Orange Pictures, Orange Pics Bv/alamy/profimedia

Inter je ostao bez Denzela Dumfriesa na duže vrijeme

14.1.2026.
10:48
Sportski.net
Orange Pictures, Orange Pics Bv/alamy/profimedia
Talijanski insajder Pasquale Guarro donosi bombu! Inter želi vratiti Ivana Perišića. Inter je ostao bez Denzela Dumfriesa na duže vrijeme i sada traže igrača koji će popuniti poziciji wing-beka. 

Propao im je transfer Joaa Cancela koji se odlučio za Barcelonu i Guarro piše da se Christian Chivu raspitivao kod PSV-a i želi vratiti Perišića u Inter. Ipak, nizozemski mediji pišu da se PSV nema namjeru riješiti Perišića koji igra ključnu ulogu u trenutnoj momčadi PSV-a. 

Sve o hrvatskim reprezentativcima čitajte na portalu Net.hr.

 

 

Perišić je za Inter igrao od 2015. do 2022. i lako bi se uklopio, ali Peter Bosz ne namjerava pustiti Perišića čiji ugovor s PSV-om vrijedi do ljeta 2027. godine. U Eindhoven je Perišić stigao u ljeto 2024. i odmah je postao neizostavan član nizozemske momčadi.

