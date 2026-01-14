Bomba prijelaznog roka! Ivan Perišić vraća se u Italiju?

Talijanski insajder Pasquale Guarro donosi bombu! Inter želi vratiti Ivana Perišića. Inter je ostao bez Denzela Dumfriesa na duže vrijeme i sada traže igrača koji će popuniti poziciji wing-beka.

Propao im je transfer Joaa Cancela koji se odlučio za Barcelonu i Guarro piše da se Christian Chivu raspitivao kod PSV-a i želi vratiti Perišića u Inter. Ipak, nizozemski mediji pišu da se PSV nema namjeru riješiti Perišića koji igra ključnu ulogu u trenutnoj momčadi PSV-a.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sve o hrvatskim reprezentativcima čitajte na portalu Net.hr.

Dopo il no di Cancelo, prosegue la ricerca di un quinto da parte dell’Inter. Non è semplice, un po’ perché operare a gennaio non è mai agevole, un po’ perché bisogna far convergere le idee di tutte le parti in causa. Oltre a quello di Cancelo, sfumato per motivi che conoscete, ci… — Pasquale Guarro (@GuarroPas) January 13, 2026

Perišić je za Inter igrao od 2015. do 2022. i lako bi se uklopio, ali Peter Bosz ne namjerava pustiti Perišića čiji ugovor s PSV-om vrijedi do ljeta 2027. godine. U Eindhoven je Perišić stigao u ljeto 2024. i odmah je postao neizostavan član nizozemske momčadi.

POGLEDAJTE VIDEO: Predstavljen novi trener Real Madrida