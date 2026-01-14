Američka turneja Vatrenih ima cijenu: Poznato koliko stoji prvi veliki test prije SP-a

Hrvatska nogometna reprezentacija već sada polako okreće pogled prema Svjetskom prvenstvu 2026., a prvi konkretni koraci u tom smjeru bit će napravljeni krajem ožujka, preko Atlantika. Nakon što su Vatreni doznali sastav svoje skupine na Mundijalu, dogovoreni su i prvi pripremni ispiti, i to protiv dvije iznimno respektabilne reprezentacije.

Izabranici Zlatka Dalića boravit će u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će u Orlandu odmjeriti snage s Kolumbijom i Brazilom. Prva utakmica na rasporedu je 27. ožujka u 0:30 po hrvatskom vremenu, dok će četiri dana kasnije, 1. travnja u 2:00 ujutro, s druge strane terena stajati peterostruki svjetski prvaci Brazilci. Oba susreta igrat će se na Camping World stadionu, a prijenosi su osigurani na platformi VOYO.

Dvoboj s Kolumbijom posebno je zanimljiv jer postoji realna mogućnost da se te dvije reprezentacije susretnu i na samom Svjetskom prvenstvu. Ako Hrvatska i Kolumbija završe na drugom mjestu svojih skupina, put bi ih mogao spojiti već u šesnaestini finala.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kolumbija se nalazi u skupini K zajedno s Portugalom, Uzbekistanom i još jednom reprezentacijom koja će biti poznata nakon dodatnih kvalifikacija, a jasno je da će susret u Orlandu biti puno više od obične prijateljske utakmice.

Zanimljivo, istim protivnicima u istom razdoblju igrat će i Francuska, ali u Landoveru, u saveznoj državi Maryland.

Ulaznice za obje utakmice već su puštene u prodaju, a cijene, očekivano, nisu simbolične. Najjeftinija karta za ogled s Kolumbijom trenutačno stoji 103 dolara, dok se najbolja mjesta uz teren penju i do vrtoglavih šest tisuća dolara. Većina dostupnih ulaznica ipak se kreće u rasponu između 100 i 550 dolara.

Zanimljivo je da je dvoboj s Brazilom, iako atraktivniji na papiru, trenutačno čak i povoljniji. Dio ulaznica može se pronaći već za 85 dolara, dok su ostale cjenovno vrlo slične onima za susret s Kolumbijom.

Bez obzira na cijene, nema sumnje da će hrvatska dijaspora u SAD-u iskoristiti priliku vidjeti Vatrene uživo, pogotovo jer se radi o rijetkim nastupima reprezentacije na američkom tlu. Za Dalića i njegov stožer, pak, ovo će biti dragocjen test protiv dvije reprezentacije koje pripadaju svjetskom vrhu i koje mogu dati jasne odgovore o stvarnom stanju momčadi manje od pola godine prije početka Mundijala.

POGLEDAJTE VIDEO: Iza kulisa Dinamovih priprema: Vjetar, 'tortura' i detalj koji je posebno digao atmosferu