SASTALI SE /

Sada je ozbiljno! Hajduk dobio ponudu iz Italije za svog dragulja

Sada je ozbiljno! Hajduk dobio ponudu iz Italije za svog dragulja
Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Najpoznatiji nogometni insajder Fabrizio Romano piše kako je milanski klub poslao ponudu

24.12.2025.
12:14
Sportski.net
Ivana Ivanovic/pixsell
Hajdukov Branimir Mlačić sve je ozbiljnija meta europskih velikana. Splitski dragulj na poziciji stopera povezivao se s klubovima poput Intera, Newcastlea, Marseillea, Barcelone, Real Madrida i Borussije Dortmund.

Sada je napravljen i najozbiljniji korak u dovođenju Mlačića, a Inter je klub koji je to napravio. Naime, najpoznatiji nogometni insajder Fabrizio Romano piše kako je milanski klub poslao ponudu za Mlačića u iznosu od pet milijuna eura plus dodatni bonusi. 

Sve o Hajduku čitajte na portalu Net.hr.

Došlo je do sastanka između Mlačićeve i Interove delegacije, a talijanski velikan planira Mlačića dovesti u mladu momčad s ozbiljnim planovima za budućnost u prvu ekipu. 

 

 

Mlačić je na početku sezone iskoristio probleme s ozljedama i odlascima stopera, a sjajnim igrama izborio je status ključnog igrača. U svim natjecanjima sakupio je 16 nastupa i jednu asistenciju. Transfermarkt ga cijeni na četiri milijuna eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Nema straha za desno krilo! Šoštarić upozorio na jedan detalj

HajdukInterFabrizio RomanoHnl
najčitanije
SASTALI SE /
Sada je ozbiljno! Hajduk dobio ponudu iz Italije za svog dragulja