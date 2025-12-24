Sada je ozbiljno! Hajduk dobio ponudu iz Italije za svog dragulja

Hajdukov Branimir Mlačić sve je ozbiljnija meta europskih velikana. Splitski dragulj na poziciji stopera povezivao se s klubovima poput Intera, Newcastlea, Marseillea, Barcelone, Real Madrida i Borussije Dortmund.

Sada je napravljen i najozbiljniji korak u dovođenju Mlačića, a Inter je klub koji je to napravio. Naime, najpoznatiji nogometni insajder Fabrizio Romano piše kako je milanski klub poslao ponudu za Mlačića u iznosu od pet milijuna eura plus dodatni bonusi.

Sve o Hajduku čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Došlo je do sastanka između Mlačićeve i Interove delegacije, a talijanski velikan planira Mlačića dovesti u mladu momčad s ozbiljnim planovima za budućnost u prvu ekipu.

🚨 #Inter has meet with the entourage of Branimir Mlačić (18) in recent days. The club is among others in Italy and Europe, working on a possible deal worth €5M including bonuses. 🇭🇷



This signing would be for the Under-23’s initially, but a future First Team player, considering… pic.twitter.com/y8Lfoyn4W6 — Inter Xtra (@Inter_Xtra) December 24, 2025

Mlačić je na početku sezone iskoristio probleme s ozljedama i odlascima stopera, a sjajnim igrama izborio je status ključnog igrača. U svim natjecanjima sakupio je 16 nastupa i jednu asistenciju. Transfermarkt ga cijeni na četiri milijuna eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Nema straha za desno krilo! Šoštarić upozorio na jedan detalj