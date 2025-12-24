Sada je ozbiljno! Hajduk dobio ponudu iz Italije za svog dragulja
Najpoznatiji nogometni insajder Fabrizio Romano piše kako je milanski klub poslao ponudu
Hajdukov Branimir Mlačić sve je ozbiljnija meta europskih velikana. Splitski dragulj na poziciji stopera povezivao se s klubovima poput Intera, Newcastlea, Marseillea, Barcelone, Real Madrida i Borussije Dortmund.
Sada je napravljen i najozbiljniji korak u dovođenju Mlačića, a Inter je klub koji je to napravio. Naime, najpoznatiji nogometni insajder Fabrizio Romano piše kako je milanski klub poslao ponudu za Mlačića u iznosu od pet milijuna eura plus dodatni bonusi.
Sve o Hajduku čitajte na portalu Net.hr.
Došlo je do sastanka između Mlačićeve i Interove delegacije, a talijanski velikan planira Mlačića dovesti u mladu momčad s ozbiljnim planovima za budućnost u prvu ekipu.
🚨 #Inter has meet with the entourage of Branimir Mlačić (18) in recent days. The club is among others in Italy and Europe, working on a possible deal worth €5M including bonuses. 🇭🇷— Inter Xtra (@Inter_Xtra) December 24, 2025
This signing would be for the Under-23’s initially, but a future First Team player, considering… pic.twitter.com/y8Lfoyn4W6
Mlačić je na početku sezone iskoristio probleme s ozljedama i odlascima stopera, a sjajnim igrama izborio je status ključnog igrača. U svim natjecanjima sakupio je 16 nastupa i jednu asistenciju. Transfermarkt ga cijeni na četiri milijuna eura.
POGLEDAJTE VIDEO: Nema straha za desno krilo! Šoštarić upozorio na jedan detalj