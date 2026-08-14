Rijeka je prošla Fince, ali pet spoznaja otkriva Kekove prave brige

Rijeka je u doigravanju Konferencijske lige, ali remi 1-1 u Finskoj protiv Ilvesa bio je sve samo ne lagan. Ukupnih 2-1 donosi prolaz, no utakmica je Matjažu Keku otkrila važne spoznaje o stvarnim vrlinama i manama momčadi koja se mučila na umjetnoj travi.

Karakter za Europu, ali i alarmi u obrani

Najveći plus svakako je mentalna snaga. Nakon što je Ilves poveo u 64. minuti i anulirao prednost s Rujevice, Riječani nisu pali. Brza i zrela reakcija donijela je izjednačenje za samo šest minuta, pokazavši karakter za Europu. Ipak, taj je povratak bio nužan zbog vlastitih propusta. Obrana je pokazala zabrinjavajuću ranjivost, a pogodak Finaca stigao je nakon što je Teemu Hytönen prelagano izbacio Alfonsa Barca i asistirao. Uz to, početak drugog dijela donio je još jednu veliku šansu Fincima nakon loše reakcije cijele obrane, što je jasan znak manjka koncentracije.

Spasitelj s Baltika

Junak utakmice bio je Justas Lasickas. Litavac nije samo zabio ključan gol za 1-1, već je bio konstantna prijetnja po desnoj strani, potvrdivši da je igrač za ključne europske utakmice. Njegov je bljesak, međutim, prikrio veći problem: jalovu dominaciju. Rijeka je držala posjed lopte, osobito u prvom poluvremenu, ali bez konkretnog učinka. Nedostajalo je kreativnosti u završnoj trećini terena, a većina opasnosti za gol domaćina dolazila je iz ubačaja, a ne iz dobro izrađenih akcija. To je nedostatak koji se ponavlja i koji bi mogao skupo koštati.

Manjak kreacije

Lasickasov je bljesak, međutim, prikrio veći problem: jalovu dominaciju. Rijeka je držala posjed lopte, osobito u prvom poluvremenu, ali bez konkretnog učinka. Nedostajalo je kreativnosti i brzine u završnoj trećini terena, a vezni red djelovao je sporo i predvidljivo. Većina opasnosti za gol domaćina dolazila je iz ubačaja s bokova, a ne iz dobro izrađenih akcija kroz sredinu. To je nedostatak koji se ponavlja i koji bi Rijeku mogao skupo koštati.

Problem prilagodbe

Od prve minute bilo je vidljivo da se Rijeka muči s podlogom. Umjetna trava u Tampereu usporavala je protok lopte i utjecala na tehničku izvedbu igrača. Bilo je previše netočnih dodavanja i loših primanja, što je razbijalo ritam igre i onemogućilo bržu tranziciju. Iako je prilagodba na drugačije uvjete dio europskih izazova, Kekova momčad djelovala je neugodno i nesigurno, kao da se nije uspjela adaptirati na specifičnosti terena, što je Fincima olakšalo obrambeni zadatak.

Zabrinjavajuća nervoza

Ni nakon izjednačenja, koje je donijelo rezultat za prolaz, Rijeka nije uspjela mirno zaključiti susret. Umjesto kontrole i umrtvljivanja igre, završnica je donijela nervozu i nesigurnost. Ilves je u zadnjim minutama stvorio pritisak, a obrana je djelovala kao da jedva čeka kraj. Vratar Aleksa Todorović morao je s nekoliko intervencija spašavati momčad od drame, što dokazuje probleme s upravljanjem rezultatom pod pritiskom. Takva nesigurnost bit će opasna protiv jačih suparnika.