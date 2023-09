Hrvatska nogometna reprezentacija približila se plasmanu na Euro. Dalićevi izabranici prošlog su petka pomeli Latviju 5-0, a u ponedjeljak osvojili Erevan slavljem protiv Armenije 1-0.

Ne sjećamo se kad je nogometna reprezentacija tako moćno i savršeno odradila kvalifikacijski ciklus. Šest bodova uz gol razliku 6-0, ali više od brojki o ovom uspjehu govori ukupni dojam. Vatreni niti u jednoj od tih dviju utakmica nisu bili u problemu niti su tijek utakmice i ishod dolazili u pitanje.

Izgledalo je do dominantno i kontrolirano od početka prve utakmice protiv Latvije, pa do kraja protiv Armenije. Hrvatska je funkcionirala kao švicarski sat. Jedini problem, a to nije nikakav problem za Iliju Lončarevića, je pitanje koje se poteglo o jednom pravom i brzom centralnom napadaču koje se poteglo. Komentirali su ga, pričali u tom smjeru i Zlatko Dalić i Luka Modrić. Svaki u svojem intervjuu...

"Mi moramo još naći centarfora, napadača, imamo nekoliko mladih i mi ih želimo pogledati, želimo ih vidjeti i to je naš cilj", kazao je za RTL Zlatko Dalić.

Luka Modrić je u razgovoru za Sportske novosti, pak, pičao o, načelno, igračima posebnih gabarita i stila igre, kako ih je nazvao - "panzerima". Pitanje je glasilo "što onda nedostaje da se negdje zalomi naslov?"

"Kad pogledam unatrag, uspoređujući sa svim velikim selekcijama koje se nametnu za trofeje i uvijek imaju takve 'panzere' naprijed, mi smo imali nekoliko moćnih igrača kroz tridesetak godina. Od sadašnjih Perja, koji je zvijer fizički, od prijašnjih Rebić, a od ranije pogotovo Bokšić... Trebaju se stvari poklopiti da u pravom trenutku imamo sve, i tehničku vrijednost i dovoljnu fiziku".

"Mi godinama nemamo centarfora koji će zabijati kao na tekućoj vrpci. To se stalno traži. Nama je Kramarić najsigurniji gol igrač ovog trenutka i već neko vrijeme. Sazrio je kao čovjek i kao igrač i to se vidi u svakom njegovom nastupu. Ne vidim ja tu razloga za neku veliku paniku. Petković je promijenio isto razmišljanje i način igre. Došao je do onog što svi od njega očekujemo, da bude pravi centarfor. Da svoje talente dovede malo više u šesnaesterac i da tu malo više djeluje nego izvan. Za mene je to dosta dobro i solidno", kazao nam je Ilija Lončarević u studiju Net.hr.

"Nemamo što razgovarati što bi mi trebali... To su gluposti. Imamo u napadu to što imamo i u tome se izbornik i treneri moraju snalaziti, moraju pronaći najbolji način igre, najboljeg igrača koji je tog trenutka odgovara za reprezentaciju", dodao je Lončarević.

Dotaknuo se i mogućeg povratka Livaje u reprezentaciju....

"Ne postoji igrač za kojeg u datom trenutku se može reći bez njega se ne može. Danas je teško izreći tu rečenicu, ali moći će se i bez Luke kad više ne bude u reprezentaciji. Luka je preznačajan da bi bilo kojeg drugog igrača uzeo kao primjer za ovo objašnjenje. Uvijek će se moći i bez Livaje, Petkovića, Kramarića... Uvijek će se moći. Ako Zlatko Dalić donese odluku o vraćanju Livaje u reprezentaciju, onda je to odluka za koju ja sigurno, ja sigurno neću biti protiv nje, neću biti protiv Livaje i nema razloga da budem protiv Livaje... Da li je spreman za reprezentaciju, za sve skupa u glavi i fizički, to je druga priča."

Što je još rekao i o čemu smo sve razgovarali s Ilijom Lončarevićem pogledajte u priloženom video intervjuu.

