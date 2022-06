Deseti rendez vous s Francuzima konačno je bio uspješan. Hvala Bogu, nije nam se sinoć u Parizu dogodio deja vu. Rekli smo u najavi da se mnoge tradicije prekinu prije ili kasnije, pa tako i ova. Francuska je Hrvatskoj bila crna mačka, nikako ih dobiti, ali napokon se to dogodilo na njihovom stadionu. Crna mačka je kapitulirala, pobjegla, nadamo se kako se neće više vraćati...

Sa stilom na zasluženi godišnji

Nadamo se da nas sad neće napasti Društvo za zaštitu životinja, totalno smo pet friendly, ali naši junaci sa stilom mogu spakirati kofere za zasluženi godišnji, jer su skinuli jedno prokletstvo, krimen koji ih je dosad pratio, koji im je bio nad glavama. Žarko je Hrvatska željela pobjedu nad Francuskom, zato je ona utoliko i slađa, pogotovo na ovakav način, na ovom mjestu...

Zanimljivo, ali L' Equipe je u najavi utakmice napisao i poslao poruku svojim nogometašima "dečki, spakirajte kofere kako spada", aludiravši da na godišnji odmor odu s pobjedom, na pravi način. No, nisu. Napravili su to, zato - Hrvati! Kad smo kod kod ovog francuskog sportskog novinskog uglednika, računica koja je porazna za Didiera Deschampsa u ovoj akciji Lige nacija, u lipanjskim utakmicama, su samo dva osvojena boda od mogućih 12.

"Ne možemo se oteti dojmu da je pet mjeseci prije početka SP-a dojam o igri naše nogometne reprezentacije sramotan", piše L' Equipe.

"S obzirom da imamo jako negativan rezultat s Francuzima, pobjeda nam je, u svakom slučaju, dobro sjela ili legla. Nema baš puno reprezentacija na svijetu koje se mogu pohvaliti da su dobili Francusku na Stade de Franceu. Reprezentacija je ovu najavu, čak i s onom prvom utakmicom prije 10 dana u Osijeku, prvih pola sata protiv Austrije, bila je najava da bi mogao ovaj period, ciklus biti nešto pozitivno za nas. Igrači su nakon tog poraza od Austrije izvukli dodatnu energiju i pokazali su za mene jedno novo lice, koje je uvjetovano, teško je reći čime, ali nekakvim spoznajama, sazrijevanjima naših najboljih igrača. To je samo znak da igrač uvijek uči i da sazrijevanje traje dokle god igra", kazao nam je u uvodu trener Intera iz Zaprešića, iskusni nogometni brk Ilija Lončarević.

'Vi novinari ste pričali o kombinatorici godinama, koja nije postajala'

"I Luka, kao i naše tri svjetske klase u sredini terena, Luka je najstariji, Brozović je srednja generacija neka po godinama i Kovačić koji je najmlađi, svi navedeni sazrijevaju još uvijek. Znate, mi smo godinama, ja smatram da ste neopravdano, vi komentatori, novinari pričali o našoj kombinatorici itd, koja zapravo nije postojala. Nije postojala ni približno u ovoj mjeri u kakvoj sada postoji. Veliki doprinos tomu je, uz spomenuto i spomenute, su dala i dva naša svjetska stopera. Jer, do sad nismo imali stopere te klase koji mogu, znaju, usude se, imaju hrabrosti i samopouzdanja da igraju. Pogotovo Šutalo, ali on je postao poznat po tome još u Dinamu. Tu je i Erlić. Što se tiče Šutala, on je te igre iz Dinama prenio u reprezentaciju, što je jako velika stvar za nogometaša, da ima jedno takvo samopouzdanje, na jednom takvom nivou".

'Šutalo je puno doprinio reprezentaciji'

Ilija Lončarević nam, nadalje, govori kako je Šutalo doprinio reprezentaciji svojim znanjem, viđenjem utakmice, čitanjem igre, poimanjem nogometa kao takvog i dodavanja kroz njihov protivnički prvi blok, zonu presinga itd.

"To sve doprinijelo je da trojica veličanstvenih u sredini na momente eksplodiraju, kako se ono kaže, da su im Francuzi mogli samo staviti soli na rep", naglašava nam Ilija.

"Nažalost, to nije za 90 minuta. Jer, u drugom poluvremenu, što je vrijeme dalje išlo, vidjelo se da tražimo predah, da Luka traži predah što je normalno, to je tako jasno. Ovo sad što ću kazati nije kritika nego opaska, ali Kovačić je konačno trebao preuzeti tu ulogu i prema naprijed više napraviti, inače to mora raditi. Njegove mogućnosti su toliko velike da ja osobno smatram da premalo daje u reprezentaciji, ono što bi objektivno, po svojim mogućnostima i trebao. Njegov trud je neosporan, apsolutno, da netko ne misli da ga kritiziram, nego mi je samo žao da ne daje u smislu jedne svjetske klase igrača, da ne daje svoj obol do kraja. Reprezentacija je sad u ovom trenutku, za njega i za svakog igrača koji hoće dati nešto svoje jako dobra podloga, s te strane je to. Naravno da je veliko zadovoljstvo što smo izdržali bez neke velike šanse protiv Francuza, s dvije-tri gužve koje su mogle biti pretvorene u golove, ali nisu zahvaljujući i užoj obrani. Četiri igrača u zadnjoj liniji (Stanišić, Erlić, Šutalo, Juranović, op.a) odigrali su više nego dobru utakmicu".

Hrvatska napravila veliku i bitnu stvar

Hrvatska ovom pobjedom ulazi u nadolazeću jesen i nastavak akcija sa samopouzdanjem, što je velika stvar jer će tada SP biti blizu. Kad smo kod Mundijala, ako je ovo sad bila audicija za Katar, je li ova grupa igrača, posebno nova, oduševila toliko da bi trebala biti sigurna u avionu za Katar, je li ova neka nova Hrvatska, trenutak kad je nastala nova reprezentacija za SP?

"Prerano je o tome govoriti, ima još vremena. Reprezentacija kao jedno tijelo napravila je sebi jako dobru poziciju što se tiče samopouzdanja, kohezije, vjere u sebe itd, a tko će, što će, na koncu tko će biti zdrav i sposoban, spreman da dođe na SP, da ga izbornik može uzeti u obzir i pozvati, to ćemo tek vidjeti, to ne možemo sad znati. Imamo tu jedan mali hendikep što nismo eventualno razigrali malo više Majera, jer on je igrač koji je, neću reću ni slučajno jedini, ali jedan od rijetkih klasnih veznih igrača koje imamo i koji je prvi nasljednik ove trojice u sredini, ne samo nasljednik nego prvi koji s njima može apsolutno igrati. Čini mi se kako je malo nekako u sjeni, zašto je to tako ja nemam pojma. Međutim, treba do Mundijala iskoristiti sve da se on digne i da igra nogomet kao što je igrao u ligi za klub, jer bez njega i alternacija koje moramo stvoriti za veznu liniju, nećemo moći napraviti rezultat", zaključio je Ilija Lončarević.

UEFA Liga nacija A:

Skupina 1 - 4. kolo

Francuska - Hrvatska 0-1 (Modrić 5-11m)

Danska - Austrija 2-0 (Wind 21, Olsen 37)

LJESTVICA: