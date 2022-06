U susretu 4. kola skupine 1 elitnog razreda Lige nacija, reprezentacija Hrvatske je pred 77.000 gledatelja na Stade de Franceu pobijedila Francusku sa 1-0 ostvarivši prvu pobjedu u deset međusobnih susreta. Pogodak odluke zabio je Luka Modrić iz jedanaesterca u 5. minuti.

"Vatreni" su napokon dočekali slavlje protiv "Tricolora". Tek u desetom pokušaju ostvarili su prvu pobjedu nakon što je u dosadašnjih devet susreta Francuska slavila šest puta, dok su tri utakmice završile bez pobjednika.

Bio je to četvrti hrvatski ogled u posljednjih 10 dana. Ligu nacija smo otvorili porazom u Osijeku od Austrije (0-3), potom je uslijedio splitski remi (1-1) protiv Francuske, pa pobjeda u Kopenhagenu protiv Danske (1-0). Ovaj mini ciklus je završen fantastičnom pobjedom protiv aktualnih svjetskih prvaka i pobjednika Lige nacija.

Reakcije igrača i izbornika

Prvi je pred kameru Nove TV stao vratar Ivušić.

"Pa što reći, kada se ovdje pobjedi znači da su svi bili raspoloženi. Dali smo svoj maksimum i zadovoljni smo što smo ih prvi put pobijedili. Dali smo zadnji atom snage, u 10 dana smo igrali četiri utakmice, svaka čast cijeloj ekipi. Zadovoljan sam. I Erlić i Šutalo, svaka im čast, odigrali su kao da imaju 100 nastupa za reprezentaciju", rekao je Ivušić.

Zatim je pred kameru Nove TV stao Luka Modrić.

"Napokon, hvala bogu da smo došli do te prve pobjede. Deseta utakmica ako se ne varam. Sretni smo i zbog načina kako smo došli do te pobjede, pogotovo u prvom poluvremenu. Zaslužili smo. Definitivno su nam oni bili ta crna mačka, bili smo već blizu, ali nikako da ih pobijedimo. Napokon da se do desilo i to na njihovu stadionu. Jedna od dražih pobjeda. Sad se ide na odmor i priprema za sljedeću sezonu. Znači nam ovaj rezultat, ova posljednja tri, po meni svaka utakmica za reprezentaciju je važna, samo meni termin i pretrpanost ovih utakmica smeta. Nakon ovakve sezone da nam staviš 4 utakmice u deset dana to je nehumano i nije normalno. Ali kada se odjene ovaj dres moraš dati maksimum. Šteta za prvu utakmicu, ali popravili smo ove zadnje tri. Šutalo, Erlić i Stanišić, svaka im čast, odigrali su vrhunske tri utakmice, čestitam im i neka nastave ovako. S pravom su tu i mogu se nositi s velikim igračima. Bit će važni u budućnosti, odigrali su fenomenalno i Jura na desnom beku. Treba im skinuti kapu na personalitiju i karakteru", rekao je Luka Modrić.

Zatim je stigao Kovačić.

"Mislim da smo odigrali kvalitetno, bez lopte, agresivno i kompaktno, a s loptom smo bili koncentrirani i mirni. Svaka utakmica nama znači, a pogotovo ovakva protiv Francuske. Odigrali smo kvalitetno i dobili utakmicu", rekao je Kovačić.

Potom je izbornik Zlatko Dalić dobio riječ.

"Pali su Francuzi, konačno, dobili smo zasluženo. Igrali smo dobro. Svaka čast dečkima, ovo može samo netko tko ima karakter, zajedništvo i kvalitetu nakon poraza od Austrije. Liga nacija nam je donijela puno, ali najveći problem je bio za nas 4 utakmice u 10 dana, putovanja, to nas je mučilo. Sve je u našim rukama sad", rekao je Dalić.

"Dobili smo sjajnu grupu mladih igrača, ako ovako nastave, to je to", zaključio je.