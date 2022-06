UŽIVO

4. kolo Lige nacija

Elitna skupina

Mjesto odigravanja utakmice: Stade de France (Pariz)

Početak: 20 i 45

FRANCUSKA - HRVATSKA 0-0

Hrvatska nogometna reprezentacija od 20:45 igra utakmicu četvrtog kola Lige nacija na Stade de Franceu protiv Francuske. Nakon prvotnog šoka i teškog poraza (3:0) od Austrije u Osijeku, Hrvatska se uspjela pribrati i ostvariti pozitivne rezultate u dvije utakmice poslije toga. No, sad je na redu Francuska, ranjena Francuska u ovoj Ligi nacija.

Maksimalna mobilizacija Francuza

Didier Deschamps, izbornik Francuske, najavio je stoga maksimalnu mobilizaciju, jer Tricolorima, svjetskim prvacima, prijeti ispadanje iz elitne skupine Lige nacija. Napast će Tricolori svim snagama Vatrene.

Trenutno u skupini vode Danci koje je Hrvatska dobila u petak (1-0), oni imaju šest bodova, Austrija i Hrvatska imaju po četiri boda, dok su svjetski prvaci Francuzi na začelju s dva boda. Zanimljivo, ali i Hrvatska i Francuska imaju isti broj dobivenih golova, 4. Tricolori su postigli 3 gola u ovih 3 utakmice, Hrvati 2.

Nakon tri utakmice bez pobjede, Francuska, stoga, mora pobijediti ako želi ostati u igri za plasman na Final Four, ali i kako bi se udaljila od pada u drugi jakosni razred.

Kylian Mbappe spreman

Francuske kolege izvukle su podatak kako je Dechamps otkako je 2012. preuzeo reprezentaciju koristio 100 igrača u 129 susreta, od kojih je posljednji, Ibrahima Konate, startao u petak protiv Austrije.

L'Equipe navodi da Didier Deschamps ima problem s umorom svojih igrača, a to znači i ne do kraja jasnu sliku o momčadi koju će suprotstaviti Hrvatskoj večeras u Parizu. Tu odluku tek treba donijeti. Za njega je dobra vijest to što je Kylian Mbappe spreman i on bi trebao biti dio početne momčadi svjetskih prvaka.

Imamo 6 poraza i tri remija s Francuzima

Hrvatska je protiv aktualnog svjetskog prvaka Francuske u devet susreta upisala šest poraza i tri remija i još uvijek čekamo prvo slavlje. No, otišli smo s Poljuda s pozitivnim dojmovima, koji nam daju nadu za večerašnji Clasico, sudar aktualnih svjetskih prvaka i doprvaka.

Francuzi nam jednostavno ne leže i to treba jasno reći. To se dosad tako pokazalo, protiv njih nikako nismo uspijevali, baš su nam crna mačka i u nogometu. Međutim, uvijek svaka priča dođe svome kraju, mnoge tradicije se prekinu prije ili kasnije, a crne mačke kapituliraju.