Jutro poslije ne donosi kraj, nego početak nekih novih priča. Hrvatska je jučer na Parkenu pobjedničkim golom Marija Pašalića slavila protiv zahuhtale Danske 1-0 u 3. kolu Lige nacija, a u fokusu ove pobjede, osim spomenutog, još su Erlić, Šutalo i Stanišić, uz Luku i Kovačića, koji su svojim ulascima okrenuli čitavu utakmicu i učinili Hrvatsku prodornijom i opasnijom u napadu...

Špehar ostavio dubok trag u nogometu

Za komentar velike pobjede hrvatske nogometne reprezentacije zamolili smo legendu Osijeka i HNL-a, Roberta Špehara, čovjeka koji je u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi zabio 86 golova za Osijek i Zagreb i koji je osmi najbolji strijelac HNL-a svih vremena...

Špehar je ostavio dubok trag u hrvatskom nogometu. Dva puta je bio najbolji strijelac Prve HNL (1995. i 2004.), jednom i Belgije, u nogometnoj putovnici ima niz uglednih adresa. Bio je u igračkoj karijeri svuda važan i uvažavan, o njemu se kao profesionalnom igraču pričalo s respektom. I čuvenom je Juventusu čak tresao mrežu...

Tijekom karijere bio je suigrač jednom Thierryju Henryju, Davidu Trezeguetu, Fabianu Barthezu, Peteru Schmeichelu, a trenirali su ga trenerski uglednici poput Jeana Tigana, Cesarea Prandellija, Mircea Lucescua...

"Prije svega, htio bih čestitati Zlatku Daliću i igračima na jednoj velikoj pobjedi protiv jakog suparnika na Parkenu, stadionu kakav Hrvatska još nema ali dobro, to je jedna druga tema o kojoj nije sad za govoriti. Ali stvarno, Hrvatska i po onom trećem i drugom mjestu na svijetu i svim ovim prezentacijama, na ponos čitave države i naroda zaslužuje minimalno jedan ovakav stadion od 35 000 gledatelja za reprezentaciju, no dobro... Kažem, čestitke izborniku i igračima, nije lako igrati u jednom ovakvom tempu, pogotovo nakon onog poraza od Austrije. Hrvatska nogometna reprezentacija pokazala je karakter i psihološki moment da smo jaki, da imamo kvalitetu i da možemo kombinirati iz utakmice u utakmicu, što nije lako. Rotiranje je bilo logičan potez Zlatka Dalića, nemoguće da igrači izdrže nakon naporne sezone u ovakvom tempu svaka tri dana", govori nam Robert Špehar i dodaje:

Visoki presing Danaca

"U prvom poluvremenu se nismo snašli u visokom danskom pressingu. Znamo kad suparnička momčad igra tako jedan visoki pressing, moraš stajati čvrsto u bloku, ali se otvara puno prostora i u njihovim redovima za polukontre i kontre, što nikako nismo uspijevali u prvom dijelu, da bi ulaskom Modrića i ostalih preokrenuli, Danci su se ispuhali i u drugom poluvremenu je to izgledalo dobro. Hrvatska je zabila i taj gol".

Nakon tri kola skupine 1 Lige nacijahrvatski nogometaši su treći, iza Danske i Austrije, a ispred Francuske...

"Vratili smo se u utrku čak i za prvo mjesto. Iako, u našoj grupi, nažalost kod nas sve je moguće i možemo porazom od Francuske završiti na posljednjem mjestu. Moramo ostati koncentrirani, znamo da nas čeka aktualni prvak svijeta i trebamo se prezentirati u najboljem svijetlu."

Ako je Liga nacija ujedno i audicija za odlazak na Mundijal, onda su Josip Šutalo kao debitant i Martin Erlić, u svojoj drugoj utakmici za Hrvatsku, oduševili...

Dojam koji smo ponijeli s Poljuda o Erliću potvrdio se jučer i protiv Danske, a to je da je Hrvatska dobila jednog sjajnog stopera koji može adekvatno odgovoriti zahtjevima i protiv jačih suparnika, dok je Šutalo odigrao da ti pamet stane, posebno u prvom dijelu. Uz njih dvojicu, odličan je bio i Stanišić.

Neiscrpni izvor talenata

"Hrvatska je uistinu neiscrpni izvor talenata. Znamo da imamo Gvardiola, Ćaleta - Cara i Vidu, ne smijemo ni pomisliti da ih odbacujemo ili križamo. Jako je dobra činjenica da su se ponovno nametnuli Erlić već drugu utakmicu, Šutalo kao debitant... Odigrali su kao da igraju zajedno 100 utakmica u nogama, zrelo, bez greške... Jedna velika vijest za hrvatsku reprezentativnu nogometnu budućnost. Što se tiče Stanišića, u jednom poluvremenu pokazao je puno kvaliteta. Imao je, doduše, nekoliko greškica koje moramo razumjeti ako se uzme u obzir da je mlad, neiskusan i da mu se zato treba dati prostora. Sve će to doći s utakmicama. Pokazao je da se na njega isto može računati".

A ako je Liga nacija, kao što smo to već spomenuli ranije, ujedno i audicija za odlazak na SP u Katar, bi li onda Erlić, Stanišić i Šutalo trebali biti hrvatski trojac iza za turnir?

"Da, u kadru svakako, ali još smo jako daleko od Mundijala, ima još dosta vremena, bit će tu još rotacija. Hrvatska očigledno u Ligi nacija nije standardizirala momčad. Dobila je širinu što je bitno, a Dalić sigurno već sad u glavu ima 9-11 sigurnih igrača. U ovim utakmicama probao je i iskušavao gdje što može u slučaju ozljeda. Svašta se može dogoditi, može netko više odskočiti kvalitetnim igrama u klubovima. Mislim da će hrvatski sustav biti 4-2-3-1. Ne vjerujem da će izbornik na Mundijalu ići s tri iza. Po meni, ovaj sustav koji je Hrvatskoj najbliži, najbolji je spomenuti 4-2-3-1. Mislim da će Dalić kroz prizmu tog sustava tražiti igrače od ovih koje je izrotirao. Naravno da smo Luku morali jednostavno osloboditi, dati mu malo da dođe do zraka. On je tu najsigurniji, a sve ostalo je oko njega. Ma, samo neka Luku posluži zdravlje, mislim da sve možemo slagati oko našeg kapetana".

'Zaslužuju pozitivnu ocjenu'

Špehar nam, nadalje, priča kako jednostavno i protiv Francuza na Poljudu i protiv Danske mora istaknuti Luku Modrića...

"On je vođa, fenomenalan je. Bilo je tu dobrih rola i od Kovačića, Brozovića... I drugi su odigrali dobro, osim protiv Austrije. Ali eto, dogodi se to. Ja zaista poslije te utakmice nisam htio biti neki veliki kritičar i rekao sam da momcima i izborniku treba vjerovati, treba stati uz njih i oni su to vrlo brzo, već protiv Francuza u Splitu i sad protiv Danaca - pokazali. Tako da bi im ja, nakon jučerašnje pobjede, u globalu dao pozitivnu ocjenu. Sad neka se spreme i pokažu, jer sigurno da će Francuzi u Parizu htjeti opravdati svoj status. Čeka Hrvatsku teška utakmica".

Vratia se Šime...

"Da, vratio se Vrsaljko, nije dugo igrao ni u klubu, ali on je iskusan i vrlo bitan igrač. Dogodilo se da su Sosa i Barišić ozlijeđeni, pa je Juranovića morao prebaciti na tu lijevu stranu, Vrsaljko je uskočio, dao neki svoj maksimum koji u ovom trenutku može dati. Svi mi znamo da on može više nego jučer, ali i s njim moramo biti strpljivi. Na turnirskom sistemu poput SP-a, Vrsaljko itekako može biti bitan igrač. Jer, ako prođemo prvi krug, opet dolaze nove utakmice i svaki ovako kvalitetan igrač je potreban Hrvatskoj".

Šutalo je igrač o kojem se možda i najviše govori u sportsko-nogometnom medijskom eteru nakon Danske. Graciozan igrač, ima taj dugi korak kojim osvaja puno prostora i briljantno čita igru...

"Ma dečko čita sjajno igru, dobar je još i u skoku, ali po meni najveća kvaliteta je ta da u nekom momentu zna iznijeti loptu, što je vrlo bitno, a da ju ne izgubi. I onda je točno preda, gdje se stvara višak igrača na sredini terena i oslobađaju se krila. I onda upadaju nogometaši iz drugog i trećeg plana. Kad takav igrač na mjestu stopera to ima, a to imaju rijetki, hvala Bogu sad je Hrvatska to dobila s njim."

Dok svira radio, Pašalić Mario

Kad smo kod nogometaša koji upadaju iz drugog i trećeg plana, ne možemo ne spomenuti Marija Pašalića, koji je prošle sezone za Atalantu zabio ukupno 14 golova u svim natjecanjima, od toga jedan u Ligi prvaka, a valjda deset ih je postigao unutar 16 metara. Ima i 9 asistencija pritom.

"Pašalić je fenomen, igrač sredine terena koji onako ne djeluje kao neki strijelac. Djeluje više kao radilica, vezni igrač, a ustvari kao pčela ubada. Ne treba mu puno. Jedna šansa i on zabije. Baš je onaj pravi šmeker, prava polušpica koji ide iza špice i samo radi i radi, čeka neki otpadak kao što ga je dočekao protiv Danaca i onda zabije. Nije slučajno da igra u Serie A i zabija svake sezone u njoj, sve iz drugog plana, a odrađuje veliki posao na sredini terena. On je protiv Danske bio jedan od naših najboljih igrača", zaključuje Robert Špehar.