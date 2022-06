Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u ponedjeljak je navečer, nakon povijesnog rušenja Francuske u Ligi nacija (0-1), prve pobjede nad svjetskim prvacima u povijesti, za kameru Nove TV rekao:

Pali su Francuzi, konačno!

"Pali su Francuzi, konačno, dobili smo zasluženo. Igrali smo dobro. Svaka čast dečkima, ovo može samo netko tko ima karakter, zajedništvo i kvalitetu nakon poraza od Austrije od 3-0, vratit se protiv svjetskih prvaka. Liga nacija nam je donijela puno, ali najveći problem je bio za nas 4 utakmice u 10 dana, putovanja, to nas je mučilo. Sve je u našim rukama sad".

'Dobili smo sjajnu grupu mladih igrača'

Dalić je naglasio:

"Dobili smo sjajnu grupu mladih igrača, ako ovako nastave, to je to. Strašno me veseli što su moji igrači pokazali karakter, prkos, inat, ponos, borbu, u sjajnoj smo situaciji. Imamo 7 bodova nakon 4 utakmice i sve je u našim rukama. Još je 6 mjeseci do Katara, međutim ovi dečki koji su igrali danas u zadnjoj liniji, ne kandidaturu nego su tu. Nikakvo pravo ih nemam preskočiti nakon ovakvih igara. Dobili smo uistinu sjajnu grupu mladih igrača koji su se pokazali, Stanišić, Erlić i Šutalo... Juranović je na lijevom boku pokazao da može", zaključio je Zlatko Dalić.

Luka zabio za povijesnu pobjedu

U susretu 4. kola skupine 1 elitnog razreda Lige nacija, reprezentacija Hrvatske je pred 77.000 gledatelja na Stade de Franceu pobijedila Francusku sa 1-0 ostvarivši prvu pobjedu u deset međusobnih susreta.

Pogodak odluke zabio je Luka Modrić iz jedanaesterca u 5. minuti.