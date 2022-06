Nastavlja se ubitačni nogometni ritam, ali i njemu će skoro doći kraj, pa će naši nogometaši i stručni stožer moći odahnuti.

Danas će se po drugi put u sedam dana, ovaj put u sklopu 4. kola Lige nacija, sastati Hrvatska i Francuska, a bit će ovo čak četvrta utakmica u 10 dana za Vatrene, ali i Tricolore. Ovog puta, mjesto "zločina" je Hrvatskoj dobro poznati Stade de France u Parizu (20.45, tekstualni prijenos UŽIVO pratite na portalu Net.hr).

Lijevi bok problematičan

Veliki su problemi na lijevom boku za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Ako ne zaigra Borna Sosa, Josipa Juranovića će izbornik Zlatko Dalić prebaciti na tu problematičnu lijevu stranu, na lijevog beka, kao što je to bio slučaj i u prvoj utakmici između ovih dviju reprezentacija.

Didier Deschamps, izbornik Francuske, najavio je maksimalnu mobilizaciju, jer Tricolorima, svjetskim prvacima, prijeti ispadanje iz elitne skupine Lige nacija.

"Francuska ne može biti zadovoljna s prve tri utakmice i sigurno će navaliti na nas, no mi ćemo se pripremiti. Sigurno ćemo imati prilike u kontrama i kroz prekide," kazat će Josip Brekalo.

Trenutno u skupini vode Danci koje je Hrvatska dobila u petak (1-0), oni imaju šest bodova, Austrija i Hrvatska imaju po četiri boda, dok su svjetski prvaci Francuzi na začelju s dva boda. Zanimljivo, ali i Hrvatska i Francuska imaju isti broj dobivenih golova, 4. Tricolori su postigli 3 gola u ovih 3 utakmice, Hrvati 2.

Tricolori moraju dobiti

Nakon tri utakmice bez pobjede, Francuska, stoga, mora pobijediti ako želi ostati u igri za plasman na Final Four, ali i kako bi se udaljila od pada u drugi jakosni razred.

Francuske kolege izvukle su podatak kako je Dechamps otkako je 2012. preuzeo reprezentaciju koristio 100 igrača u 129 susreta, od kojih je posljednji, Ibrahima Konate, startao u petak protiv Austrije.

"Iz utakmice u utakmicu moramo se mijenjati, umor je tu za svakoga, moramo ga uzeti u obzir. Pozitivna strana je što će svi dobiti prilioku. Što se tiče budućnosti i onoga što nas čeka, to je jako dobra stvar", reći će Deschamps.

Najjače snage u veznom redu

Hrvatska je protiv aktualnog svjetskog prvaka Francuske u devet susreta upisala šest poraza i tri remija i još uvijek čekamo prvo slavlje. No, otišli smo s Poljuda s pozitivnim dojmovima, koji nam daju nadu za večerašnji Clasico, sudar aktualnih svjetskih prvaka i doprvaka.

Francuzi nam jednostavno ne leže i to treba jasno reći. To se dosad tako pokazalo, protiv njih nikako nismo uspijevali, baš su nam crna mačka i u nogometu. Međutim, uvijek svaka priča dođe svome kraju, mnoge tradicije se prekinu prije ili kasnije, a crne mačke kapituliraju.

Mnogi se pitaju koliko je goriva u spremnicima hrvatskih nogometaša, da nakon odličnog 2. poluvremena na Parkenu odigraju takvih 90 minuta na Stade de Franceu, jer jedino takva igra dolazi u obzir protiv Francuza za slavlje.

Dalić je na jučerašnjoj pressici naglasio kako će Vatreni krenuti s najjačim snagama u veznom redu, s Brozovićem, Modrićem i Kovačićem.

Dodao je kako će na desnom boku igrati Stanišić.

Juranović opet umjesto Sose na desnom beku?

"Ako Sosa neće moći, igrat će Juranović, to bi mu bila četvrta utakmica zaredom," kazao je Dalić, dodavši kako će veliki dobitak za reprezentaciju Šutalo sigurno igrati od prve minute, dok će za Erlića vidjeti u kakvom je stanju...

"Pokušavamo složiti ono što je najbolje i najspremnije u ovom trenutku," naglasio je Zlatko Dalić.

U subotu smo razgovarali s priznatim bivšim nogometašem Robertom Špeharom. U intervjuu nam je Špehar, između ostalog, i najavio utakmicu Francuske i Hrvatske...

Ulog je velik

"Veliki je sad ulog. Nažalost, nakon ove pobjede nad Danskom, dijelimo drugu i treću poziciju, ali ako izgubimo od Francuza, bit ćemo zadnji. Bitno za napomenuti kako su Francuzi u problemu jer imaju samo 2 boda i sve će pokušati kako bi popravili svoju situaciju u elitnoj grupi i bodovno stanje, da ne budu na kraju zadnji, pa da ne ispadnu kao svjetski prvaci u drugi jakosni razred", kazao nam je Robert Špehar i dodao:

"Obrana nam mora biti plitka, jer ako budemo ostavljali Francuzima da igraju, da drže posjed, onda bi to bilo katastrofalno za nas. Morat će Hrvatska biti kompaktna, u bloku i čekati svoje šanse iz polukontre i kontre i povremene presinge, da se izađe gore. To je ono što ja očekujem od Hrvatske, to je ono što ova reprezentacija može, bez obzira što igraju protiv Francuza u Parizu", objasnio nam je Špehar i nastavio:

"Pitanje je i u kakvom ćemo sastavu izaći i u kakvom će sastavu izaći Francuzi. Siguran sam da možemo složiti respektabilnu momčad koja se može suprostaviti Francuskoj, odnosno najboljim reprezentacijama, kao što se u petak suprostavila neugodnoj Danskoj, u ovom trenutku možda reprezentacija koja je u najboljoj formi u Europi", zaključio je Robert Špehar, čiji intervju za Net.hr možete pročitati - OVDJE.

Sigurni hrvatski igrači za Francusku

Livaković, Juranović (ili Sosa lijevi bek), Stanišić (desni bek), Šutalo, Erlić (stoperi); Modrić, Kovačić, Brozović (vezni red) - Imena su za koja se zna da će zaigrati, ali još se ne zna tko će zaigrati u napadu.