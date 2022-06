Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u nedjelju je navečer u Parizu održao press konferenciju uoči sutrašnjeg sraza 4. kola Lige nacija protiv Francuske. Podsjetimo, u prvoj utakmici prije 6 dana na Poljudu Vatreni su s Tricolorima odigrali 1-1. Ovoga puta zvjezdani dvojac Mbappe - Benzema bit će na raspolaganju Didieru Deschampsu.

Tko će startati naprijed?

Jedini upitnik za Hrvatsku ostaje tko će startati naprijed, što izbornik nije prokomentirao. No, ono što je sigurno jest da će Francuzi biti posebno motivirani nakon lošeg starta u Ligi nacija s porazom i dva remija. L' Equipe u najavi utakmice poziva Francusku da konačno pobijedi ove sezone u Ligi nacija i zaključuje: "Hrvatska mora pasti!"

Trenutno u skupini vode Danci sa šest bodova, Austrija i Hrvatska imaju po četiri boda, dok su svjetski prvaci Francuzi na začelju s dva boda.

Dalić je, inače, na pressici odgovarao na pitanja o sastavu, a krenuo je od vratara. Bilo je najavljeno da će golman Osijeka Ivica Ivušić braniti u Parizu, no čini se da je ta odluka ipak promijenjena. Kaže Dalić da su nekako bliže ideji da Livaković ostane na golu...

"Još je pola godine do SP-a, a Livaković je bio najstandardniji, realno gledajući, on jest broj jedan. Bliže smo ideji da on brani protiv Francuske sutra".

Nastavio je zatim s obranom, u kojoj su zasad sigurni samo Josip Stanišić i Josip Šutalo. Najveći je problem pozicija lijevog beka, na kojoj je zbog ozljeda Borne Sose i Borne Barišića protiv Danske morao zaigrati dešnjak Josip Juranović.

Lijevi bok je upitan, ta pozicija je najkritičnija u redovima Hrvatske

"Lijevi bok je upitan, Barišić ne može, za Sosu ćemo vidjeti danas na treningu, a ako on ne može onda ćemo ići s Juranovićem, to bi mu bila četvrta utakmica zaredom. Stoperski par je sjajno odigrao prošlu utakmicu, mislim da Šutalo sigurno ostaje, vidjet ćemo u kakvom je stanju Erlić. Pokušavamo složiti ono što je najbolje i najspremnije u ovom trenutku. Za stopere ponavljam da su odigrali sjajnu utakmicu i imaju moje puno povjerenje", kazao je Zlatko Dalić i nastavio:

"Ono što bih ja želio da ponovimo je angažman, pristup, trka, agresija i motiv iz prošle dvije utakmice. To je ono što nam daje vjeru da možemo i to smo pokazali, da se suprotstavimo najjačoj reprezentaciji svijeta. Zadnje tri utakmice protiv njih stalno smo bili blizu dobrog rezultata i nismo uspijevali. Pokušat ćemo s najjačim snagama, u veznom redu s Kovačićem, Modrićem i Brozovićem. Bit će to jako teška utakmica za nas, to je protivnik koji koristi svaku pogrešku. Nitko nije očekivao da će imati samo dva boda iz tri utakmice. Za mene je to najbolja svjetska momčad i veliki izazov za Hrvatsku, u svakom slučaju".

Praznik nogometa

Dalić je istaknuo kako će na Stade de Franceu biti praznik nogometa.

"Veći motiv od 80.000 gledatelja im ne treba, bit će to praznik nogometa, ispred njih će biti protivnik koji je viceprvak, finalist SP-a i očekujem tešku, pravu borbenu utakmicu."

Hrvatska je protiv aktualnog svjetskog prvaka Francuske u devet susreta upisala šest poraza i tri neodlučena ishoda i još uvijek čeka prvo slavlje.

"Ne treba se baviti matematikom, brojevima. Treba odigrati dobro," naglasio je izbornik.

Teška utakmica

Prije Zlatka Dalića, na pitanja novinara odgovarao je Josip Brekalo...

"Francuska ne može biti zadovoljna s prve tri utakmice u Ligi nacija i sigurno će navaliti na nas, no mi ćemo se pripremiti. Šansu ćemo vjerojatno imati u protunapadu i kroz prekide".

Brekalo je kazao kako se nada da će Hrvatska ostvariti dobar rezultat...

"Čeka nas jako, jako teška utakmica protiv vjerojatno jednog od najjačih suparnika u Europi i svijetu, na njihovom punom stadionu, i neće biti lako. Međutim, mislim da smo u posljednje dvije utakmice pokazali da imamo kvalitetu i da možemo odgovoriti."

'Nadam se da ćemo napokon pobijediti Francusku'

Hrvatska je protiv aktualnog svjetskog prvaka Francuske u devet susreta upisala šest poraza i tri neodlučena ishoda uz negativnu razliku pogodaka 9-20.

"Nadam se da ćemo možda i napokon pobijediti Francusku. Svi se zajedno nadamo da će to biti taj trenutak, makar znamo o kakvoj se reprezentaciji radi. Sigurno ćemo imati svoju šansu," poručio je Brekalo.