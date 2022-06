ANKETA NET.HR-A / Jeste li za Ligu nacija?

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u četvrtak je u Kopenhagenu, uoči susreta 3. kola Lige nacija između Danske i Vatrenih na Parkenu (0-1), na pressici kritizirao Ligu nacija.

4 utakmice u 11 dana po lipanjskoj vrućini i sparini, nakon naporne sezone

Podsjetimo, u ovom reprezentativnom ciklusu, odmah nakon završetka naporne sezone, igrači su morali obući dres reprezentacije i uskočiti u pakleni ritam od 4 utakmice u 11 dana, između ostalog protiv Francuza dva puta, Danaca u gostima i u ponedjeljak Francuza u Parizu.

Igrači izloženi umoru nakon naporne sezone, a samim time i ozljedama. Stvarno je u pravu izbornik, legitimno se postavlja pitanje je li Liga nacija u ovom vrijeme i u ovakvom rasporedu potrebna, ima li smisla?

"Rekao sam i prije da se ne ponavljam da mi Liga nacija ne leži i ujutro bih je otkazao, ali što je, tu je. Nije korektno i humano da se igraju četiri utakmice u deset dana, da ovoliko putujemo i da dečki nemaju odmora. Moramo paziti koga staviti sutra, moramo ganjati rezultat i bodove, ali tako je svima, ne možemo se žaliti, već izvući maksimalno iz ovoga", kazao je Zlatko Dalić i dodao:

Razgovarali smo s Antom Budimirom u Splitu nakon Francuske

"Jedva čekam da prođu ove dvije utakmice i da drugačije to gledamo, možda je bilo bolje da se igralo 3+3, nego da to zbijemo u malo. Nemam se pravo žaliti niti me tko pita oko toga".

Prije pet dana u ponedjeljak, nakon utakmice Hrvatske i Francuske na Poljudu, u MIX zoni smo postavili pitanje Anti Budimiru ima li Liga nacija u ovom terminu, u ovakvom ritmu, nakon naporne sezone i po vrućini uopće smisla?

"Nastojim to gledati pozitivno, utakmice će se i tako ionako igrati, pa je ovo prilika da se upoznamo još bolje, da se uigramo još bolje i da to ima koristi u budućnosti za sve. Ne bih se raspravljao o toj temi, moramo igrati i igramo".

Ipak, pobornici Lige nacija smatraju kako je ovo natjecanje pun pogodak. Garantira jake utakmice protiv najboljih svjetskih reprezentacija, navijači mogu uživati u majstorijama najboljih europskih igrača, a ako gledamo isključivo HNS, Liga nacija je fantastična!

Kako bilo, nas zanima vaše mišljenje, jako nam je bitno. Jeste li za Ligu nacija ili ne? Glasujte u anketi i izrazite svoje mišljenje u komentarima.