Pressica Zlatka Dalića uoči sutrašnjeg teškog sraza s Danskom u Ligi nacija

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju očekuje treća utakmica Lige nacija u sedam dana. Pakleni tempo zbog kojeg izbornik Zlatko Dalić mora uvoditi nove mlade snage nastavlja se u Danskoj. Sutra od 20 i 45 na Parken stadionu Hrvatska ima novi ispit protiv suparnika s kojim smo igrali u osmini finala SP-a 2018. i teško, preko penala prošli dalje (1-1, 3-2).

Vatreni će u četvrtak oprobati travnjak stadiona Parken, kojeg pamte od lani kad su poraženi od Španjolske u osmini finala SP-a. Nismo sigurni s kakvim će doživljajima neki istrčati na njega...

Zlatko Dalić redizajnirat će sastav, to sigurno. Izbornik je najavio kako u startnoj postavi neće biti udarnog veznog trojca koji čine kapetan Luka Modrić, Brozović i Kovačić, kao niti Majera i Brekala jer su bili starteri u obje prve utakmice. U toj kategoriji je i Juranović. No, ipak vrijedi pričekati sa sastavom. Jer, bit će rošada sigurno. Tako se najavljuje. I to velikih.