VELIKA ANKETA NET.HR-A / Je li Vedran Ćorluka ispao neprofesionalan i nekorektan prema Marku Livaji?

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac i današnji pomoćnik izbornika Zlatka Dalića, proslavljeni Vatreni Vedran Ćorluka komentirao je brojna pitanja vezana za hrvatsku reprezentaciju. Ćorluka, koji je tek nedavno postao pomoćni trener u reprezentaciji, rekao je kako ne misli da je Marko Livaja najveća zvijezda u HNL-u. To je kazao za Sportske novosti sljedećim riječima:

'Ja sam dinamovac i ne mislim da je Livaja najveća zvijezda'

"Bit ću iskren, ja sam dinamovac i ne mislim da je Livaja najveća zvijezda. Bez obzira što je odličan igrač i reprezentativac, što je donio Hajduku novu dimenziju i kvalitetu. Možda je to u Dalmaciji, ali u Zagrebu sigurno nije. Za mene kao dinamovca zvijezde su Oršić, Livaković... Moja podrška uvijek ide njima. No, to ne znači da će zato biti pozvani u reprezentaciju. ", kazao je Vedran Ćorluka, čija je vruća izjava odjeknula u hrvatskom medijskom eteru. Svi portali valjda su je odmah prenijeli, reakcije samo stižu...

"Drago mi je što je Dinamo osvojio prvenstvo, nije mi drago što nije uzeo i Kup. Volio bih uvijek da Dinamo podiže pehare. No, super je što se Hrvatska liga diže. Ovakav Hajduk, kakao je sada, probudio je i u nama dinamovcima, kao što se vidjelo u Kranjčevićevoj, protiv Osijeka, u Šibeniku i na derbiju s Hajdukom u Maksimiru novu energiju. Dinamo je imao jako veliku podršku u želji da se osvoji titula. Samo je navijače trebalo probuditi. Iako mislim da bi to moralo biti u dinamovcima od prvog kola sljedećeg prvenstva. Ne bi ih trebao poticati neki drugi klub", zakucao je Vedran Ćorluka.

