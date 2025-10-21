Hladan tuš za Atletico uoči važne utakmice: Kipte od bijesa, žalili se UEFA-i

Nakon tri tjedna nastavlja se natjecanje u Ligi prvaka. Po devet odličnih utakmica očekuje nas u utorak i srijedu, a jedna vrlo zanimljiva se igra na Emiratesu gdje Arsenal dočekuje madridski Atletico.

Igrači Atletica doživjeli su hladan tuš večer prije utakmice. Tu mislimo doslovno jer igrači Atletica se nisu mogli otuširati na stadionu Arsenala nakon treninga jer nije bilo tople vode. Igrači Atletica u opremi su napustili stadion i uputili se u hotel gdje su se otuširali, prenose španjolski mediji.

Madridska je delegacija ogorčena, u nevjerici su da se ovako nešto događa u elitnom europskom natjecanju i odmah su podnijeli prijavu UEFA-i. Atletico po drugi puta gostuje u Engleskoj ove sezone, u prvom su kolu poraženi od Liverpoola, a prije tri tjedna su pobijedili Eintracht Frankfurt na svom terenu s uvjerljivih 5:1,

Arsenal traži nastavak odličnog niza

Arsenal je, s druge strane, jedna od šest maksimalnih ekipa, s 2:0 s u pobijedili Athletic u Bilbau, a zatim u istim rezultatom i Olympiakos na svom terenu. Topnici su u nizu od osam utakmica bez poraza svim natjecanjima, od kraja kolovoza i poraza na Anfieldu što im je i jedini poraz ove sezone.

Ne čudi zato niti što su veliki favoriti pred ogled s Atleticom. Kladionice pobjedu Arsenala plaćaju s 1,60. Valjda će se moći otuširati nakon utakmice.

