Igrač Reala povraćao od muke nakon utakmice u kojoj je zabio i bivši igrač Lokomotive

Igrači Real Madrida pobijedili su Olympiakos 4:3 u Pireju i time kupili barem privremeni mir treneru Xabiju Alonsu kojemu se "trese stolica".

Iako je sva četiri pogotka za Kraljeve postigao Kylian Mbappé, nakon utakmice se pričalo o jednom drugom igraču Los Blancosa. Naime, nakon utakmice izašle su slike Eduarda Camavinge koji je u grčevima savijen iznad umivaonika i povraća, a iz igre je izašao na poluvremenu. Naknadno se saznalo kako je francuski veznjak cijelo prvo poluvrijeme odigrao pod visokim naponom iako ima gripu koja mu je otežala disanje. Tako je Camavinga "stisnuo zube" i bez ijednog treninga prije utakmice pomogao Realu da dođe do bitne pobjede.

Prije odlaska na poluvrijeme Camavinga je uspio i asistirati, a osim četiri pogotka Mbappéa ističemo i pogodak bivšeg igrača Lokomotive Chiquinha, koji je zabio prvi pogodak na susretu.

