FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVAKA ČAST /

Igrač Reala povraćao od muke nakon utakmice u kojoj je zabio i bivši igrač Lokomotive

Igrač Reala povraćao od muke nakon utakmice u kojoj je zabio i bivši igrač Lokomotive
×
Foto: Eurokinissi/shutterstock Editorial/profimedia

Camavinga je odigrao prvo poluvrijeme iako ima gripu. I s tim otežavajućim faktorom bio je među boljima na terenu

27.11.2025.
14:04
Sportski.net
Eurokinissi/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Igrači Real Madrida pobijedili su Olympiakos 4:3 u Pireju i time kupili barem privremeni mir treneru Xabiju Alonsu kojemu se "trese stolica".

Iako je sva četiri pogotka za Kraljeve postigao Kylian Mbappé, nakon utakmice se pričalo o jednom drugom igraču Los Blancosa. Naime, nakon utakmice izašle su slike Eduarda Camavinge koji je u grčevima savijen iznad umivaonika i povraća, a iz igre je izašao na poluvremenu. Naknadno se saznalo kako je francuski veznjak cijelo prvo poluvrijeme odigrao pod visokim naponom iako ima gripu koja mu je otežala disanje. Tako je Camavinga "stisnuo zube" i bez ijednog treninga prije utakmice pomogao Realu da dođe do bitne pobjede.

Prije odlaska na poluvrijeme Camavinga je uspio i asistirati, a osim četiri pogotka Mbappéa ističemo i pogodak bivšeg igrača Lokomotive Chiquinha, koji je zabio prvi pogodak na susretu.

 

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo na najtežem ispitu europske jeseni: Kovačević otkrio plan

Eduardo CamavingaLiga PrvakaReal MadridOlympiakosLokomotivaHnl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SVAKA ČAST /
Igrač Reala povraćao od muke nakon utakmice u kojoj je zabio i bivši igrač Lokomotive