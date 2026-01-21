Igor Štimac uživa u Hercegovini: Zapjevao pred okupljenima svoj vječiti hit

Igor Štimac, bivši izbornik hrvatske reprezentacije danas živi jednu posve drugačiju, ali nimalo dosadnu nogometnu priču. Njegova trenutačna adresa je Mostar, gdje vodi Zrinjski i, kako se čini, uspješno spaja profesionalne ambicije.

Dolazak u Zrinjski označio je novu fazu Štimčeve karijere. Klub iz Mostara pod njegovim vodstvom bilježi jednu od najboljih sezona u posljednjih nekoliko godina, izboreno je europsko proljeće, a Zrinjski je konkurentan i na domaćem frontu. Igor Štimac je, vjeran svom karakteru, ponovno dospio u središte pažnje. Nakon što je nedavno bio nominiran za Hercegovca godine, usljedila je još jedna znamenitost njegovog života.

Trener Zrinjskog inače znao je ulaziti u sukob s autoritetima, a sada je pokazao sasvim drugo lice. Tijekom druženja u Čitluku, gdje su članovi kluba uz pomoć NK Brotnjo organizirali okupljanje i prikupljanje članarina za 2026. godinu, atmosfera je bila daleko od nogometnih tenzija. Uz pjesmu i društvo, Štimac se opustio kao rijetko kad.

Portal SportSport.ba objavio je Tiktok:

U jednom trenutku uzeo je mikrofon u ruke i zapjevao svoj dobro poznati, gotovo već legendarni hit 'Mare i Kate'. Vokalne sposobnosti možda nisu ono po čemu će ostati upamćen u nogometnoj povijesti, ali su još jednom potvrdile da Štimac, gdje god se pojavi, rijetko prolazi nezapaženo.

