FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'Mare i kate' /

Igor Štimac uživa u Hercegovini: Zapjevao pred okupljenima svoj vječiti hit

Igor Štimac uživa u Hercegovini: Zapjevao pred okupljenima svoj vječiti hit
×
Foto: Armin Durgut/pixsell

Trener Zrinjskog inače znao je ulaziti u sukob s autoritetima, a sada je pokazao sasvim drugo lice.

21.1.2026.
12:47
Sportski.net
Armin Durgut/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Igor Štimac, bivši izbornik hrvatske reprezentacije danas živi jednu posve drugačiju, ali nimalo dosadnu nogometnu priču. Njegova trenutačna adresa je Mostar, gdje vodi Zrinjski i, kako se čini, uspješno spaja profesionalne ambicije.

Dolazak u Zrinjski označio je novu fazu Štimčeve karijere. Klub iz Mostara pod njegovim vodstvom bilježi jednu od najboljih sezona u posljednjih nekoliko godina, izboreno je europsko proljeće, a Zrinjski je konkurentan i na domaćem frontu. Igor Štimac je, vjeran svom karakteru, ponovno dospio u središte pažnje. Nakon što je nedavno bio nominiran za Hercegovca godine, usljedila je još jedna znamenitost njegovog života.

Trener Zrinjskog inače znao je ulaziti u sukob s autoritetima, a sada je pokazao sasvim drugo lice. Tijekom druženja u Čitluku, gdje su članovi kluba uz pomoć NK Brotnjo organizirali okupljanje i prikupljanje članarina za 2026. godinu, atmosfera je bila daleko od nogometnih tenzija. Uz pjesmu i društvo, Štimac se opustio kao rijetko kad.

Portal SportSport.ba objavio je Tiktok:

 

@sportsportba TRENER HŠK ZRINJSKI PUSTIO GLAS 🎤 #igorštimac #štimac #hškzrinjski #zrinjski #sportsport ♬ original sound - sportsport

 

U jednom trenutku uzeo je mikrofon u ruke i zapjevao svoj dobro poznati, gotovo već legendarni hit 'Mare i Kate'. Vokalne sposobnosti možda nisu ono po čemu će ostati upamćen u nogometnoj povijesti, ali su još jednom potvrdile da Štimac, gdje god se pojavi, rijetko prolazi nezapaženo.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je potez koji je izbacio Srbiju s Eura!

Igor štimacZrinjski Mostar
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'Mare i kate' /
Igor Štimac uživa u Hercegovini: Zapjevao pred okupljenima svoj vječiti hit