Štimac na 'sedmom nebu': 'To sam osjetio od prve minute, moji heroji...'
Štimac podijelio svoje osjećaje nakon velikog uspjeha Zrinjskog
Trener mostarskog Zrinjskog Igor Štimac izjavio je da su njegovi igrači heroji, nakon što je Zrinjski osigurao plasman u doigravanje Konferencijske lige.
Zrinjski je na svom travnjaku sinoć u trećoj minuti sučevog dodatka došao do izjednačenja i odigrao 1-1 protiv bečkog Rapida, čime je izborio ulazak u nokaut fazu.
Neopisiv osjećaj
"Što reći, nego da smo presretni. Imati priliku usrećiti vlastiti narod i to ostvariti je neopisivo“, rekao je Štimac, a pohvalio je i svoju momčad zbog borbenosti i vjere u uspjeh.
"Taj mentalitet pobjednika sam osjetio već od prve minute", dodao je hrvatski stručnjak.
Na upit o ozljedama Marija Čuže sinoć te Nevena Đuraseka u prvenstvu BiH, Štimac je rekao kako je Zrinjski šampionska momčad.
"I zato su oni moji heroji“, rekao je Štimac.
Zrinjski će u siječnju 2026. saznati svog protivnika za doigravanje, a ždrijebom će biti odlučeno hoće li to biti švicarska Lausannea ili engleski Crystal Palace.
POGLEDAJTE VIDEO: Bilić prokomentirao skupinu Hrvatske na SP-u pa otkrio hoće li preuzeti reprezentaciju Češke