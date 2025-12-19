FREEMAIL
MED I MILIJEKO

Štimac na 'sedmom nebu': 'To sam osjetio od prve minute, moji heroji...'

Štimac na 'sedmom nebu': 'To sam osjetio od prve minute, moji heroji...'
Foto: Denis Kapetanovic/pixsell

Štimac podijelio svoje osjećaje nakon velikog uspjeha Zrinjskog

19.12.2025.
8:59
Maj Gašparac
Denis Kapetanovic/pixsell
Trener mostarskog Zrinjskog Igor Štimac izjavio je da su njegovi igrači heroji, nakon što je Zrinjski osigurao plasman u doigravanje Konferencijske lige

Zrinjski je na svom travnjaku sinoć u trećoj minuti sučevog dodatka došao do izjednačenja i odigrao 1-1 protiv bečkog Rapida, čime je izborio ulazak u nokaut fazu.

Neopisiv osjećaj

"Što reći, nego da smo presretni. Imati priliku usrećiti vlastiti narod i to ostvariti je neopisivo“, rekao je Štimac, a pohvalio je i svoju momčad zbog borbenosti i vjere u uspjeh.

"Taj mentalitet pobjednika sam osjetio već od prve minute", dodao je hrvatski stručnjak. 

Na upit o ozljedama Marija Čuže sinoć te Nevena Đuraseka u prvenstvu BiH, Štimac je rekao kako je Zrinjski šampionska momčad.

"I zato su oni moji heroji“, rekao je Štimac.

Zrinjski će u siječnju 2026. saznati svog protivnika za doigravanje, a ždrijebom će biti odlučeno hoće li to biti švicarska Lausannea ili engleski Crystal Palace.

Zrinjski MostarIgor štimacKonferencijska Liga
