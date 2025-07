Napadač hrvatske reprezentacije ipak neće u Dinamo, bundesligaš ruši rekord kluba za njegov potpis

Igor Matanović bio je jedna od želja Dinama za novog napadača, ali bilo je prilično jasno da je to teško zamisliv transfer, a sada je potvrđeno da je i nemoguć.

Naime, novinar njemačkog Skyja, Florian Plettenberg javlja kako je sve dogovoreno između dosadašnjeg Igorova kluba Eintrachta i Freiburga koji ga dovodi u svoje redove. Uskoro se očekuje službena potvrda, a momčad iz Schwarzwalda će za hrvatskog napadača 'iskeširati' osam milijuna eura čime će Matanović postati najskuplje napadačko pojačanje Freiburga u povijesti.

🚨🏁 Igor #Matanovic on the verge of joining SC Freiburg on a permanent deal, as revealed today.



Eintracht Frankfurt will receive €8m including add-ons. It would be the most expensive striker signing in the club’s history. Done deal soon.@SkySportDE 🇭🇷 pic.twitter.com/fKgOCd2wpD