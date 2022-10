Trener Real Madrida Carlo Ancelotti na konferenciji za medije najavio je utakmicu četvrtog kola Lige prvaka protiv Šahtara, koja će se odigrati u utorak u Varšavi s obzirom na rat između Rusije i Ukrajine.

Real pobijedio Šahtar 2-1 u prvoj utakmici u Madridu

Podsjetimo, Real je prošli tjedan na Santiago Bernabeuu pobijedio Šahtar Igora Jovičevića rezultatom 2:1. Današnjom utakmicom može osigurati prolazak u nokaut fazu. No, utakmica je nekako pala u sjenu zbog jučerašnjeg granatiranja Kijeva i ostalih ukrajinskih gradova, koji su se našli pod žestokom odmazdom Vladimira Putina i njegovih bolesnih generala, tražeći za svoj cilj civile, vrtiće, bolnice, objekte...

"Razgovarao sam malo s Jovičevićem u prvoj utakmici. Treniraju uz puno problema, suosjećamo s njima i poštujemo ih. Puno im znači igrati ovo, žele biti dobri zbog ljudi koji pate", rekao je Ancelotti u ponedjeljak o razgovoru s bivšim trenerom Dinama, koji je ovog ljeta preuzeo Šahtar.

'Ne igramo kod kuće, to je hendikep'

Prognanu momčad iz Donjecka Jovićević vodi uspješno. Igor je, inače, bivši igrač Reala koji je igrao samo za B momčad, odnosno Castillu. Uoči dvoboja Jovičević je pričao o utakmici koja će biti odigrana u Varšavi zbog ratnog stanja u Ukrajini.

"Ne igramo kod kuće, to je veliki hendikep. Nemamo ono što imaju igrači Leipziga ili Reala, užarenost, bodrenje cijelog stadiona. Bit će Ukrajinaca, ljudi koji su zbog brutalnog rata morali nažalost napustiti domove. Međutim, to nije naš stadion. No, bez obzira na sve neće nas uništiti, neće Rusi svojim napadima uništiti moral ovih igrača i naš kao momčadi. Možete nam privremeno srušiti raspoloženje ali nas ne možete uništiti, slomiti naš duh i jedinstveno", rekao je Jovićević o situaciju koja je daleko od idealne, prenosi ugledni britanski BBC.

Real je maksimalan

Nakon tri kola Real Madrid ima maksimalnih devet bodova u skupini F. Šahtar je drugi s četiri, RB Leipzig ima tri, a Celtic jedan.

"Glavni cilj je plasirati se dalje - što prije, to bolje. Mentalno nam može dati više energije za španjolsko prvenstvo, no Real ne može razmišljati o igranju neozbiljne utakmice u Ligi prvaka. Osiguramo li prolaz, ići ćemo na pobjedu u preostale dvije utakmice", dodao je Ancelotti na pressici prije Jovičevićeve, jer su Madriđani gosti i kao takvi imali su prvi pressicu u Varšavi, prema nekom uobičajenom protokolu.