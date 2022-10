SPREMAN POGINUTI ZA RUSIJU / Istetovirani američki MMA borac Putinovo je tajno oružje, javnost šokirana: 'Ići ću u rat ako me pozovu. Želim da Rusija pobijedi, ne vraćam se u SAD'

Američki MMA borac Jeff Monson u potpunosti je postao Rus i odbacio Ameriku, svoju rodnu državu, domovinu, ali to je bilo i za očekivati za ovo istetovirano "čudovište" koji se kiti slovom Z i veliča agresiju. Monson je 2014. godine tražio rusko državljanstvo i na kraju ga je i dobio, pa ponosno pozirao s ruskom putovnicom. Amerikanac je totalno zaluđen Rusijom i slijedeća njegova tetovaža biti će također posvećena svojoj novoj domovini. Monson tako ima u planu preko cijele lijeve noge staviti slavni spomenik Rusiji, pišu to o njemu strani mediji. Jeff Monson već dugi niz godina živi i Rusiji i potpuno je odan "majčici Rusiji". Veliki je obožavatelj lika i (ne)djela Vladimira Putina, krvnika koji prijeti miru cijelom svijetu. Monson je sad izjavio da će se odazvati pozivu vojnih vlasti Rusije, ukoliko dobije poziv za mobilizaciju, za "specijalnu vojnu operaciju" u Ukrajini, kako ovaj bolesni osvajački pohod zovu Rusi. "Nadam se da me neće zvati. Mislim da se svi tome nadaju. Želim da Rusija pobjedi u ovoj konfrontaciji što je prije moguće", rekao je Jeff Monson za ruski portal Metaratings i dodao: "Volim ovu zemlju, napravila je puno za mene, dala mi je puno. Ovo je moja kuća, kuća moje djece, moje žene. Ako svi kažemo ne, tko će onda braniti državu? Ako me pozovu, ići ću u rat, to mi je dužnost". Nedavno je Jeff Monson na svom Instagram profilu napisao da se osjeća kao Rus i da ne pomišlja o povratku u Ameriku gdje je rođen. "Ja sam Rus, volim svoju zemlju. A moja sportska, politička i osobna budućnost povezana je sa Rusijom. Sve što mi je ostalo u SAD je moje troje djece. Ali, moja žena i dvoje djece žive ovdje. Čak ni ne mislim, ma ni ne pomišljam da ću se ikada vratiti da u Ameriku kako bi tamo živio", napisao je 51-godišnji veteran MMA. Jeff Monson je nedavno istetovirao latinično slovo "Z" na svom vratu. Time je ovaj borac rodom iz Minnesote, koji već nekoliko godina živi u Moskvi, pokazao što misli o vojnoj agresiji Rusije u Ukrajini. Jeff Monson dospio je u žižu svjetske javnosti krajem lipnja, kada je objavio video u kojem podsjeća ljude u SAD i Europi na civilne žrtve iz Donbasa od 2014. godine.