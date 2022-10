Trener Dinama Ante Čačić u ponedjeljak je na pressici, u najavi današnje utakmice 4. kola Lige prvaka protiv RB Salzburga na Maksimiru (21.00), rekao kako Dinamo nikad nije igrao napadačkije nego sad.

Ofenziva Plavih

Dinamo protiv RB Salzburga mogao bi stajati na travnjaku izrazito ofenzivno, najofenzivnije do sad i to je istina. Da, nekako svi patimo što Plavi u Salzburgu nisu bili još ofenzivniji i hrabriji prema naprijed u pojedinim trenucima. No, isto tako, dinamovci sigurno neće bezglavo jurišati naprijed.

"Ja se ne sjećam da je Dinamo ikada igrao ofenzivnije, to se vidi po našoj efikasnosti u HNL-u i Europi. U Ligi prvaka se igra ofenzivno koliko nam suparnik dozvoli, do sada nismo bili uspješni. Ali, u toj momčadi su Oršić, Petković, bio je i Drmić, tu je Ivanušec..., imali smo dva ofenzivna bočna igrača, Ademi koji stalno ide prema naprijed, bilo je to ofenzivno, ali nam je u Salzburgu falilo više kuraže. Najveći problem je bio što smo ulazili u pojedinačne tehničke greške koje su nam lomile sigurnost, tu smo imali problema. Realno, imali smo isto prilika kao i oni, utakmicu je prelomio jedan penal".

'Zanima nas samo pobjeda'

Ante Čačić je nastavio...

"Nas isključivo zanima pobjeda, oni nas drže u borbi za europsko proljeće. Promjene u momčadi? Meni je Theophile bio korektan, a utakmica traje 90 minuta, mi smo živnuli pred kraj kad se i domaćin energetski potrošio. U tom periodu je bilo prolaza prema našem golu, oni su najbolju priliku imali glavnom nakon kornera. Želimo kontrolirati utakmicu i izdržati je energetski. Mi ne smijemo ići grlom u jagode, ali moramo biti pametni, kontinuirano dominirati. I da, mi ćemo ići na pobjedu, svim raspoloživim snagama krenuti po bodove."

Baturina starta?

Stoga, u kojem bi sastavu Plavi mogli istrčati? Prema najavama, Čačić se odlučio startati s Martinom Baturinom, Dinamovim draguljom koji svojom kreacijom i napadačkim mogućnostima može donijeti dodatni impuls "ofenzivnom" Dinamu. U tom slučaju bi Ivanušec zaigrao na krilu i ulazio u sredinu kao dodatan veznjak. To je pozicija koju je često igrao za Plave. S Baturinom bi Čačić dobio više kontrole u veznom redu. Isto tako, Špikić je isto (bio?) u kombinaciji, ali on nije igrač koji donosi takvu kontrolu vezne linije kao Baturina koji je veći kreativac nego Špikić.

Livaković će startati na golu. Ristovski - J.Šutalo-Perić-Ljubičić činit će taj obrambeni bedem koji će stajati visoko naprijed, odnosno takvu će filozofiju imati, ali to ovisi i o situaciji na terenu. Ademi, Mišić - Ivanušec, Baturina činit će dvojni vezni red. Taj blok u veznom redu trebao bi suzbiti prostor među linijama i lopta bi trebala ići brže prema naprijed. Oršić će napadati po lijevom krilu, a Petković će biti devetka, špica, vršak napada.

MOGUĆI SASTAVI:

DINAMO: Livaković - Ristovski, J.Šutalo, Perić, Ljubičić - Ademi, Mišić - Ivanušec, Baturina, Oršić - Petković

RB SALZBURG: Kohn - Dedić, Solet, Pavlović, Wober - Gourna-Douath, Seiwald, Kjaergaard - Sučić; Okafor, Šeško