Mladom hrvatskom napadaču nikako ne ide u novom klubu, javno ga kritizirao i trener

Prošloga ljeta, Roko Šimić, 21-godišnji hrvatski napadač prodan je iz Salzburga u Cardiff za 2 milijuna eura. Međutim, sin Darija Šimića još čeka da mu u Walesu zasja sunce.

Cardiff je kupio Šimića nakon što je zabio šest pogodaka za austrijski klub u 38 nastupa prošle sezone. Tadašnji trener Cardiffa Erol Bulut nije htio dovesti Šimića, inzistirao je na krilnom igraču, ali u Cardiffu su vidjeli Šimića kao odlični prospekt, sezona na posudbi u Belgiji i bit će spreman za prvu momčad drugoligaša iz velškog glavnog grada. Ipak, na toj posudbi plan je naišao na probleme. U belgijskom Kortrijku, Roko je odigrao tek 143 minute u četiri susreta, u studenom se povrijedio i Cardiff ga je vratio s posudbe u siječnju. Na dvije utakmice Championshipa je ovaj mjesec bio na klupi, ali na debi u dresu Plavih ptica još čeka. Igrao je za U21 momčad Cardiffa za koju je i zabijao, a javnog ga je kritizirao trener Cardiffa Omer Riza.

Turski trener ga ne vidi u svojim planovima

"Roko je došao i naporno radi i on je dobar momak, dobro radi, želi biti dobar, ali moraš biti bolji od igrača na svojoj poziciji da bi bio ispred njih. Roko trenutno nije. Ako pogledate njegovu završnicu, on ne završava kao što to mogu neki naši igrači. Ako pogledate njegovo građenje, on ne može zadržati loptu kao drugi igrači. On je marljiv trkač, ali mi imamo takve igrače, Isaak Davies je trkač i on je brz, najbrži u momčadi. Gledajte, Roko je ovdje i dio je momčadi, naporno radi. Ali za mene je on daleko od početne postave. Postoji velika konkurencija. Njegov stav i karakter su dobri i on naporno radi, ali moramo pobjeđivati ​​u utakmicama i birati prave momčadi i prave igrače koji će obaviti posao", bio je brutalno iskren Omer Riza.

Vidjet ćemo što je sljedeće za hrvatskog U21 reprezentativca. Niti Bulut niti Riza ga nisu imali u svojim planovima, ali Cardiff ga je doveo kao projekt, tek mu je 21 godina i vjerojatno ga Cardiff ne želi prodati, ali jedna posudba sljedeće sezone je izgledan scenarij.

