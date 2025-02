Matjaž Kek apsolutno je obljubljena trenerska persona u hrvatskom nogometu, stručnjak koji je poznat da najviše maksimalizira talent svake momčadi. Prevedeno, od prosječne momčadi učini bolju nego što je, iz svakog pojedinca i kolektiva izvuće maksimum.

'Previše puta su ime i prezime mojem sinu bili uteg'

Matjaž Kek trenutačno je izbornik Slovenije i na toj je poziciji od 2018. godine kada je napustio Rijeku. U hrvatskom prvoligašu s Rujevice ostao je 63-godišnji Kek upamćen po odličnom radu u razdoblju između 2013. i 2018. godine.

Kek je ostavio trag u SuperSport HNL-u vodeći momčad Rijeke s kojom je u sezoni 2016./2017. uzeo dvostruku krunu, prekinuvši dugogodišnju dominaciju Dinama. Odmah po dolasku u Rijeku 2013. kao, kako to on zna reći - "nobody", Kek je osvojio hrvatski Kup i Superkup. Jako je zahvalan sugovornik novinaru, uvijek rado viđen gost svakog medijskog etera.

Foto: Profimedia

Javio nam se Matjaž Kek iz Maribora u petak i razgovarali smo s njim više od pola sata. Teme su bile brojne - od novog posla njegovog sina Matjaža Keka mlađeg u Muri iz Morske Sobote gdje je dosad bio pomoćnik, pa do SuperSport HNL događanja, Rijeke, Hajduka i Dinama, utrke za naslovom, danima u hrvatskom nogometu, Radomiru Đaloviću, Damiru Miškoviću, Marku Livaji, reprezentaciji Slovenije i tome kako su skijaši iz Slovenije postali nogometaši, svojoj prepoznatljvoj šilterici, Jürgenu Kloppu i Luki Modriću, između ostalog...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Počeli smo s najaktualnijim.

Gospodine Kek, hvala puno što ste za portal Net.hr izdvojili koji trenutak svog slobodnog vremena. Znamo da ste uvijek u nekoj gužvi, da vam je raspored prenatrpan. Vaš sin Matjaž Kek mlađi koji ima 34. godine preuzeo je trenersku palicu Mure iz Morske Sobote. Kako to komentirate i jeste li ga vi savjetovali da prihvati taj posao?

"A ne, to je njegov put, njegova odluka, ako je odabrao to ja mu želim samo svu sreću. Ako će mu trebati neki savjet, drage volje ću mu dati, pomoć, drage volje ću mu pomoći, ali volim ja da je svoj, da ima svoje razmišljanje. Tako ionako mu je puno puta ili previše puta ime i prezime su mu bili uteg, a ne neka pomoć. Moj sin je završio sve škole, dugo već radi u nogometu, kako je zbog ozljede morao prekinuti igračku karijeru paje odmah išao školovati se za trenera i odabrao je taj put, nek' mu je sa srećom", kazao je u uvodu Matjaž Kek stariji.

'Iznenađenje je što Dinamo nije superioran'

Kako komentirate događanja u SuperSport HNL-u, "vašu" Rijeku, Hajduk i Dinamo?

"Za nekog iznenađenje, a opet i nije previše iznenađujuće što se trenutno događa u SuperSport HNL-u. Još uvijek su u vrhu klubovi od kojih tako nešto očekuješ, najmoćniji su po strukturi, po uvjetima, po financijama, ove sezone je možda samo Osijek malo više zaostao, a sve ostalo je kao i ranijih godina, sve se vrti oko velike trojke koja je i dalje u vrhu. Možda je iznenađenje samo što Dinamo nije toliko superioran koliko bi neki to htjeli ili koliko neki misle da bi trebao biti Dinamo superioran, pa je možda zbog toga sad drugačija situacija, iako prije par godina je bilo nešto slično, pa svi znaju u Hrvatskoj kako je završilo".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Znaju da, ali nije to bilo prije par godina, nego prije 8 godina skoro, te 2017. Rijeka je uzela dvostruku krunu i prekinula dominaciju Dinama s vama na čelu. Vaš trenerski opus zasjao je te sezone u punom sjaju. Čitava je nogometna Hrvatska pričala o vama.

"Jednostavno, u svim segmentima je Rijeka tada zasluženo uzela oba trofeja, prekinuta je ta dominacija Dinama. Gledajte, tradicije su tu da se ruše i zbog toga je ova sezona dosta izjednačena i velika je želja Hajduka konačno da dođe do prvenstva, do trofeja. Dinamo je jednostavno naviknuo na sve to skupa, ali izazov biti prvi u prvenstvu i igrati Ligu prvaka je dosta velik i nosi velike bonuse ako to znaš iskoristiti. Rijeka je na neki svoj način tamo gdje je već godinama i godinama, u vrhu hrvatskog nogometa. U ovom momentu su više, više nego zasluženo prvi".

Tko je trenutno najveći favorit za osvajanje prvenstva u Hrvatskoj?

"Kako izgledaju sve momčadi mislim da je Rijeka sad u najboljoj situaciji, ali još je puno do kraja, 13 kola, 39 bodova je u igri. Rijeka je i prošle sezone bila u dobroj situaciji pa se na kraju brzo sve to skupa istopilo, zato mislim da je prošla sezona dobro upozorenje za sve u Rijeci i dosta mi sliči sve na prošlu sezonu kad se samo pričalo o Dinamu i Hajduku, tom velikom rivalstvu, dva kluba koji su bili dominantni u hrvatskom nogometu, a nekako je Rijeka sa strane, onako tiho, na svoj način radila svoje i dugo je cijelu ligu držala u neizvjesnosti. Ove sezone se to ponavlja, evo i u Kupu su i Dinamo i Hajduk ispali. Ima još puno do kraja, danas je liga takva da ti ne možeš biti siguran u bodove niti u jednoj utakmicii veseli me što se u hrvatskom nogometu ne zna više sve unaprijed i svi oni koji sve znaju, koji su upućeni u sve stvari hrvatskog nogometa, ipak se ova sezona pokazuje kao ona da nije sve uvijek tako, da je nogometni teren taj koji odlučuje i tu je Rijeka za sad zasluženo prva".

'Rezultate Radomira Đalovića treba poštovati'

Radomir Đalović radi odličan posao na klupi Rijeke...

"Rezultati koje treba poštivati. Rijeka je na svoj način pokazala da negativa koja se u jednom momentu pokazala i koja je bila prisutna zbog raznoraznih razloga, nije bila baš na mjestu. Mogu razumijeti navijače koji bi uvijek htjeli najbolje svom klubu, ali opet to nije od danas, to ne traje ove sezone, nego je Rijeka uvijek djelovala na način da je morala prodavati svoje najbolje igrače ili one za koje su bili upiti, pa je uvijek znala izuzetno dobro odabrati i trenere i igrače, pa na kraju krajeva i odabir Đalovića kao trenera je bila neka logična posljedica svih događaja u klubu u zadnjem vremenu, ali vidi se ta jedna strašna sinergija između stručnog stožera, igrača, uprava je još jednom potvrdila da zna svoj posao, da zna odabrati i moment i ljude, pa je ta sinergija jedna dovela do toga da je Rijeka sad tamo gdje je. Možda meni nedostaje malo te atmosfere, ali mislim da će se sad to na Kvarneru dobro zakuhati kad će imati Rijeka ono što apsolutno zaslužuje na terenu, a to je nevjerojatna energija na Rujevici i na svim gostovanjima."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rujevica je uvijek bila neugodni teren za svaku momčad.

"Na Rujevici nije 30 000 gledatelja, Rijeka nema toliku armiju navijača kao što ima Dinamo s Boysima, ali opet ta energija, to zajedništvo, inat koji e toliko prisutan u Rijeci da se pokaže da se i njih mora nešto pitati, da u hrvatskom nogometu nisu samo dva kluba, to je veliki forte uvijek bio Rijeci. I prošle je godine bila ta energija fenomenalna, podrška je bila bezuvjetna i siguran sam da to u daljnjem prvenstvu igračima i stožeru, svima, veliki veliki plus kad se zakuha sad prvenstvo, a opet ta Rujevica zna biti pritisak, a s druge zna biti veliki veliki poticaj ako to tako uzmeš. Stručni stožer HNK Rijeka i prije svega igrači dokazali su da se znaju fantastično s tim nositi, pa makar i u jednom momentu prodali svoje najbolje igrače."

Hajduk ne briljira, igra toplo - hladno i igra im se uglavnom bazira na Marku Livaji. Može li jedna takva momčad i s takvom igrom, oscilacijama osvojiti naslov prvaka?

'Ne slažem se da je samo Livaja Hajduk'

"Puno će toga odrediti i derbi u nedjelju na Maksimiru, utakmica Dinama i Hajduka. S druge strane, ima i Rijeka teško gostovanje u Gorici. Normalno je da kad govorimo o Hajduku, kad razmišljamo o Hajduku, njihova velika želja koja pritišće sve u klubu, oko kluba, želja da se konačno osvoji naslov, ta armija navijača koja je nevjerojatna energija za klub i poticaj, ali u nekim momentima i veliki uteg. Kadar kojeg imaju sve tri momčadi daju za pravo da razmišljaju, da budu na kraju prvi, tako i za Dinamo, za Hajduk i Rijeci. Ne slažem se s tim da je samo Livaja Hajduk, iako je to normalno. Ako imaš tako kvalitetnog igrača zašto gane bi iskoristio. Zato ga i imaš. Možda Hajduku proljetni ovosezonski rezultati nisu onakvi kakve očekuju u bilom puku, ali najprije derbi, izgubila se šansa za trofejom ispadanjem u Kupu i sigurno da će sad svaka utakmica do kraja biti izuzetno izuzetno bitna, ali mislim da Hajduk posjeduje i kvalitetu i iskustvo da s pravom razmišlja o najvišim mjestima".

Što se događa s Dinamom?

"U jednom trenutku ne ide sve po planu kad ti je puno igrača ozlijeđenih i to jako jako bitnih igrača. Normalno, Dinamo je puno, ali to je mentalno do igrača, puno su razmišljali o Ligi prvaka u kojoj su napravili fantastičan posao, uzeli 11 bodova, u pojedinim utakmicama izgledali stvarno stvarno dobro i onda tu, malo po malo, u nekim momentima se zaboravi na prvenstvo, a prvenstvo ne prašta pristup lako ćemo ili ne daj Bože da netko podcijeni više nekog. Dinamov bodovni zaostatak je velik i ema tu više puno prostora, a opet ne trebamo govoriti o igračkom kadru Dinama, ali sve te kvalitete pojedinca nekako treba složiti u neku cjelinu ako želiš biti nakon 36 kola najbolji. Jasno je da je sad pritisak puno puno veći jer, normalno, Dinamo je klub u kojem se očekuje osvajanje trofeja i zanima ih samo to".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Goran Kovačić/PIXSELL 06.04.2014. Stadion Kantrida, 29. kolo HNL-a. Rijeka - Hajduk. Ivan Krstanović i Matjaž Kek.

Dinamo je u sezoni promijenio tri trenera - Jakirovića, Bjelicu i sad je na klupi Fabio Cannavaro. Je li Cannavaro promašaj gledajući njegov trenerski potpis i dosad ostvarene rezultate?

'Dinamovi lošiji rezultati su došli nakon izuzetnih u Europi'

"Ne volim pametovati i razgovarati o svojim kolegama, jer s druge strane i ja to ne volim kad se to meni radi, pa bi preskočio to pitanje. Svi mi treneri u jednom trenutku uđemo u dobru seriju pa smo geniji, a kad uđemo u negativnu seriju nemamo pojma i treba nas se odmah zamijeniti. Dinamov problem nije samo glavni trener, nije bio problem samo u Jakiroviću i Bjelici ili sad Cannavaru, to je malo širi spektar toga. Dinamo u ovom trenutku nije vodeći i puno ljudi koji vole Dinamo misli da je to samo po sebi normalno da Dinamo uviek bude prvi. Radi se i drugdje, trenira se i u drugim klubovima, razmišljau i drugi pa se ove sezone to vidi u SuperSport HNL-u, ali jedan detalj je posebno zanimljiv kad govorimo o Dinamu, a on je da su lošiji rezultati došli nakon jedne izuzetne sezone Dinama u Europi."

Čuje li se Matjaž Kek s Damirom Miškovićem, ostao je u korektnim odnosima?

'Obitelj Mišković puno mi je pomogla'

"Ja sam probao ostati u korektnim odnosima sa svima, gdje god da sam radio, puno sam puta rekao koliko mi je puno Rijeka dala, koliko mi je puno dao hrvatski nogomet. Poštujem to, kao što poštujem i ljude koji su mi dali tu priliku, a s druge strane htio sam vratiti korektnost pa ne mogu reći da tako i u odnosu s obitelji. Nije tu samo Damir u priči, nego i supruga Snježana, kćer i svi oko, koji su mi jako jako puno pomogli kad sam došao kao 'nobody' u hrvatski nogomet 2013. Nikad to neću zaboraviti i bit ću ima zahvalan do kraja života, kao i svim na Kvarneru i navijačima i ljudima koji su me prihvatili, znali poštovati rad svih nas tad u klubu tad kad sam bio".

Opatija i Sukušan njegove su oaze mira...

"Opatija i Sukošan meni su jako draga mjesta, u nekim momentima i živim još u Opatiji, ima stan u Opatiji. Meni je Opatija bajna prirasla srcu, isto kao i Sukošan. Opatija je jedna od ljepših djelova Hrvatske, isto kao i Sukošan. Opatija je grad u koji sam došao 2013. pa sam odmah počeo živjeti u Opatiji, meni je Opatija pod kožom, zavukla mi se pod kožu i to debelo, isto kao što sam rekao za ljude u klubu i navijače Rijeke, oni su me zadužili s tim svojim odnosom, poštovanjem i pokušavam normalnim, takvim ljudima vratiti svojim odnosom ono što su oni meni dali."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hoćemo li ikad Matjaža Keka vidjeti u SuperSport HNL-u?

"U ovom trenutku moje jedino razmišljanje je slovenska reprezentacija i imam taj privilegij biti izbornik svoje zemlje, u Sloveniji, ali nikad ne mogu niti neću zaboraviti krasne godine u hrvatskom nogometu. Hrvatski nogomet ogromno puno mi je dao, a u kojem smjeru će moja karijera ići kad se završi epizoda u slovenskom nogometu ne znam niti ne razmišljam o tome. Imam veliko poštovanje prema hrvatskom nogometu, ljudima u Hrvatskoj, hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, to se nikad ne zaboravlja i ako bude zdravlja, nisam najmlađi, ako bude zdravlja, volje s jedne i druge strane, zašto ne opet u hrvatskom nogometu".

'Razmišljam samo o Sloveniji, ali poštujem do neba Hrvatsku općenito'

Keka se uvijek u specifičnim situacijama povezuje posebno s Dinamom, ali i Hajdukom...

"Hipotetsko pitanje, teško odgovaram na njih, razmišljam samo o Sloveniji, kao što sam vam rekao, a s druge strane opet Dinamo i Hajduk su mi bili najveći rivali i imam veliko, maksimalno poštovanje prema tim klubovima. Sretan sam i ponosan što sam izbornik svoje zemlje u nogometu, svoje države, Slovenije, sav sam u tome, ali opet s druge strane jako jako rado pogledam i pratim hrvatski nogomet, naročito Rijeku za koju me puno toga veže, pa i sadašnji reprezentativac Petrovič, pratim i Hajduk u koji je opet došao Mlakar koji je imao izuzetno zapaženu ulogu u slovenskoj reprezentaciji na EP-u, prijateljstvo sa silnim ljudima iz Hrvatske, sve to skupa me veže za Hrvatsku, dio svog privatnog života provedem ili u Opatiji ili u Sukošanu, to su moja mjesta, kao što ste rekli moje oaze mira. Poštujem do neba i hrvatsku nogometnu reprezentaciju i sve uspjehe Dinama u Europi i veliku veliku tradiciju Hajduka iz prošlosti".

Slovenija 20. ožujka u Ligi nacija igra protiv Slovačke.

"Poslije stvarno dobrog rezultata i prezentacije na Euru prošlog ljeta jasno je da nisam najzadovoljniji kako smo odigrali Ligu nacija u našoj grubi B, iako je grupa bila dosta teška s Austrijom, Norveškom i Kazahstanom. Čeka nas Slovačka i dvije utakmice u baražu, reprezentacija koja je bila na EP-u koja ima silne pojedince koji su velika imena u europskom nogometu. Normalno da radimo sve kako bi se što bolje pripremili. Trenutak je takav da u jednoj maloj Sloveniji, u maloj bazi, lako se može dogoditi neki pad kad dva - tri igrača nisu u formi ili nisu u natjecateljskom ritmu i sve to skupa se nama dogodilo, tako da situacija poslije EP-a i nije nam najidealnija. Imamo izuzetno dobru garnituru U21 koja je bila prva u grupi s Francuskom i Austrijom i direktno se kvalificirala na EP, tako da dolazi do nekog prestrojavanja u našoj repki, ali rekao sam jednostavno nas ti rezultati obvezuju da napravimo sve da zadržimo Sloveniju na nivou na kojem smo navikli sve i gdje na kraju krajeva po kvaliteti i spadamo".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Izuzetno me veseli da smo opet postali in u Deželi'

Podigao je Matjaž Kek letvicu nogometne uspješnosti u Sloveniji i kako nam je Primož Gliha kazao u jednom intervjuu prošlog ljeta za vrijeme trajanja EP-a u nogometu - "Skijaši su postali nogometaši, s Slovenija nogometna nacija. Na nas se prije gledalo kao tamo neke s brda".

"Da, to je jedna onako konstatacija kako se prije gledalo na nas Slovence, ali hvala Bogu da se nogomet u Sloveniji opet pojavio i da je to sad na višem nivou. Previše je godina prošlo od posljednjeg uspjeha slovenskog nogometa, to je bilo ipak na SP-u u Južnoj Africi. Izuzetno me to veseli da smo opet postali in u Deželi. Imali smo krasnu podršku slovenskih navijača, ali opet na kraju kad podigneš letvicu to ti je onda još jedna obveza više, ali ja volim izazove, odgovornost, reprezentacija nam je dobra, treba se resetirati, zaboraviti ono što je bilo i hrabro i odgovorno na neki naš način ići prema Slovačkoj, napraviti sve da se prođe Slovačka, a u mislima su nam već kvalifikacije za SP. Grupe se znaju, opet smo u izuzetno teškoj grupi, ali ako nismo pravi svi su nam teški, a ako smo pravi možemo sa svakim, što smo pokazali na Euru. Izazovni period je pred nama i normalno da sa stožerom pripremamo sve kako bi spremni dočekali izuzetno kvalitetnu Slovačku".

Foto: Igor Kralj/Pixsell Kek se srdačno pozdravlja s Mandžukićem.

'Šilterica je nešto samo moje, a Jürgen Klopp je Jürgen Klopp, a ja sam samo Matjaž Kek'

Zašto Matjaž Kek na utakmicama gotovo uvijek nosi šiltericu?

"Dobro došli u klub pitanja o šilterici, a odgovor ću vam svima dati kad bude kraj moje karijere. To su neke moje osobne stvari, svatko od nas ima nešto svoje, to je neka stvar koju sam ja sebi stavio u glavi i na glavu. Mislim da je bila samo jedna utakmica ili dvije bez šilterice i u tim susretima bez nje nisam pobijedio. Bila je to jedna velika utakmica, na Wembleyju protiv Engleske. To je neko moje razmišljanje, ta šilterica je nešto samo moje, mi treneri se volimo za nešto uhvatiti. Evo, meni je ta šilterica jedna od tih amuleta koje volim imati, neka moja priča, dosta trenera ima šiltericu na glavi. Neki dan sam na aerodromu vidio i Jürgena Kloppa sa svojom prepoznatljivom šiltericom, svaki od voli imati nešto svoje, nešto za sebe. To su stvari koje, bar ja tako mislim, se ne dijele s javnosti. Klopp je na aerodrom ulazio s jedne strane, ja s druge, putuje se stalno danas, vidiš puno ljudi, nismo se mogli pozdraviti jer smo bili daleko jedan od drugog i išli svaki na svoj avion, a pitanje je da li bi on mene i poznao, ja njega poznam. On je ipak Jürgen Klopp, ja sam samo Matjaž Kek. Jürgen Klopp je jedan od omiljenih mojih trenera. Kad se stalno putuje na utakmice uvijek se nađe netko poznat. Jürgen Klopp šiltericu nosi i privatno, ja ne toliko, rijetko u privatnom životu nosim šiltericu."

'Luka Modrić je jedan od najvećih, divim mu se'

"Kako komentiram, remek - djelo, gol koji je odjeknuo svijetom. Tko ne bi taj gol htio vidjeti i više puta. Uvijek su golovi ti nekako koji ili neke greške koje u jednom momentu izbace neku osobu, pojedinca, u pozitivnom ili negativnom aspektu. Kad se pogleda to u cjelini, kapetana Luku Modrića, vidjeli smo se prošlo ljeto na Jadranu pa sam mu rekao - kapetane, pa kako još, kako ste, kad vidite tu energiju u njegovim očima, volju, nogometno tijelo, teško da mu netko dao 39. godina, a kad ga vidiš na terenu u onom bijelom dresu Reala ili u kockastom dresu Hrvatske, ma ne kapa do poda nego svo poštovanje ono sportsko i ljudsko, divim mu se, jer koliko je to sve što radi pozitivno za mlade ljude, mlade nogometaše, da se ugledaju na njega jer u tim godinama biti na takvom nivou, tako dugo igrati na vrhu, na TOP razini, toliko poštovanje imati od svih, mislim da rijetki mogu uspjeti. Ponosite se Hrvati s Lukom Modrićem. Uvijek spreman na razgovor, jednostavan, pozitivan, volim ja takve ljude, a naročito kad uspiju težim putem i kad prisile ljude u klubu poput Reala da mu iskazuju iz mjeseca u mjesec veliko veliko poštovanje, a nije u mladim godinama. Luka Modrić je jedno od najvećih imena, ne hrvatskog, nego europskog i svjetskog sigurno u zadnjim desetljećima i već samo to govori o imenu Luke Modrića", zaključio je Matjaž Kek.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Matjaž Kek u podcastu Net.hr kod Silvija Maksana: 'Puno sam igrača razočarao. Zbog Anasa Sharbinija mi je i danas posebno žao'