Bad Blue Boysi: 'Nema druge nego odgovoriti na ova šizofrena lupetanja'

Uoči velikog derbija Dinama i Hajduka traje rat priopćenjima koja su počela dolaziti s juga, a na sve su odgovorili Bad Blue Boysi, čije priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Nismo namjeravali sudjelovati u tovarskoj melodrami oko karata za jug, ali kad se već šutnja tumači kao nedostatak argumenata, nema druge nego odgovoriti na ova šizofrena lupetanja. Krenimo redom od "Bilićevog" dopisa Dinamu o tome kako je cijeli kapacitet juga "ranije bio osiguran bez iznimke".

Bilići dobro znaju da je glavni razlog zašto je tako bilo to što smo mi i u najmračnija vremena po nas, kada nije postojala nikakva komunikacija s klubom, inzistirali od bivših uprava da gostima otvore cijeli jug i ne postavljaju kavez. Do sada je uvijek postojao nepisani dogovor i praksa na našoj navijačkoj sceni da se u ovakvim situacijama primarno nađe dogovor između grupa, a onda dalje svatko koliko može utječe na svoj klub.

Tako bi vjerojatno bilo i ovaj put da bilići nisu orgazmički, jedva dočekavši priliku za svoje patničke parole, izašli s djetinjastim pod**bavanjem "strah od Torcide" i dizanjem svega na razinu klubaštva i medijskog cirkusa. A mi smo trebali Dinamu zavrtati ruku dok se oni kur*e po društvenim mrežama.

O sprezi Dinama s policijom i Savezom najbolje govori to što i policija i Savez što priopćenjima što na druge načine traže da se otvori jug. Bilići kriju od samih sebe da su nakon Desinca minirali dogovor klubova i grupa na Plitvicama kada su, preko službenog Hajduka, tražili od policije da preuzme vodeću ulogu u organizaciji Superkupa tog ljeta u Zagrebu. To je širom otvorilo vrata tzv. Protokolu o sigurnosti na utakmicama visokog rizika u kojem je cijeli niz odredbi koje ograničavaju i klubove i navijače. Možda je to manje bitno u ovoj priči, ali samo naizgled jer savršeno opisuje način na koji bilići funkcioniraju.

Kad se obraćaju kur*evito onda se to zove Torcida, a kada se komunicira prema policiji, medijima i Savezu onda potpišu nesretnog Bilića i Hajduk. Vidjet ćemo, između ostalog, hoće li se i drugima tolerirati probijanje rokova iz protokola kao što se tolerira bilićima. Daleko od toga da smo mi bez greške, ali s ovakvima smo na ovu temu završili. Navijačka solidarnost uvijek, ali ne na vlastitu sramotu. Kako su ispregovarali jug za ovaj derbi, neka tako pregovaraju i ubuduće", navode Bad Blue Boysi.

